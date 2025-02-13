Дом купцов Яушевых в Троицке Челябинской области хотят признать объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета охраны объектов культурного наследия по региону.
«Этот объект рекомендован для включения в Госреестр, но ждет доработанную экспертизу. Сейчас в здании находится Троицкая автомобильная школа ДОСААФ», — сообщили в госкомитете.
Как отмечается в госкомитете, нижний этаж здания сложен из кирпича, он имеет отделку в стиле французского руста. Сверху здание облицовано досками и декорировано деревянными наличниками с накладным резным декором.
Здание, принадлежавшее известной торгово-промышленной семье в России, построили в 1880 году. Семья Яушевых занималась торговлей, предпринимательством и меценатством в различных регионах Российской империи, включая Урал и Сибирь. Якушевы владели множеством магазинов, фабрик и заводов, земельными угодьями. Также будущий объект культурного наследия известен тем, что там в 1912 году останавливался известный татарский поэт Габдулла Тукай, когда лечился от туберкулеза.
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