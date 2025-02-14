Челябинские дорожники показали, как на трассе М-5 возводят эстакаду. Фото

На трассе М-5 в марте установят первую часть эстакады через Сим
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе М-5 продолжается сборка пролетов эстакады
На трассе М-5 продолжается сборка пролетов эстакады Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 установка первой надвижки пролета эстакады через реку Сим завершится в марте, сообщили URA.RU в пресс-службе Урдор «Южный Урал». Кадрами с участка реконструкции поделилась компания «ДорТрансСтрой»

«Первую надвижку пролетного строения планируется установить в марте. Это 78 метров по оси моста. Сейчас подрядной организацией уже собрано 415 из 2 113 тонн металлоконструкции», — сообщили URA.RU в управлении.

В декабре 2024 года движение по правой части открыли на эстакаде через ручей Сатлык. Всего в рамках реконструкции в регионе возводится пять эстакад. Эстакада через Сим станет самой длинной и высокой из них.

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В Челябинской области на трассе М-5 установка первой надвижки пролета эстакады через реку Сим завершится в марте, сообщили URA.RU в пресс-службе Урдор «Южный Урал». Кадрами с участка реконструкции поделилась компания «ДорТрансСтрой» «Первую надвижку пролетного строения планируется установить в марте. Это 78 метров по оси моста. Сейчас подрядной организацией уже собрано 415 из 2 113 тонн металлоконструкции», — сообщили URA.RU в управлении. В декабре 2024 года движение по правой части открыли на эстакаде через ручей Сатлык. Всего в рамках реконструкции в регионе возводится пять эстакад. Эстакада через Сим станет самой длинной и высокой из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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