В Челябинской области на трассе М-5 установка первой надвижки пролета эстакады через реку Сим завершится в марте, сообщили URA.RU в пресс-службе Урдор «Южный Урал». Кадрами с участка реконструкции поделилась компания «ДорТрансСтрой»
«Первую надвижку пролетного строения планируется установить в марте. Это 78 метров по оси моста. Сейчас подрядной организацией уже собрано 415 из 2 113 тонн металлоконструкции», — сообщили URA.RU в управлении.
В декабре 2024 года движение по правой части открыли на эстакаде через ручей Сатлык. Всего в рамках реконструкции в регионе возводится пять эстакад. Эстакада через Сим станет самой длинной и высокой из них.
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