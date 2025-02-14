В МЧС сообщили новые подробности пожара на автозаводе «Урал» в Миассе

МЧС: площадь пожара на автозаводе «Урал» в Миассе уточняется
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Ликвидация пожара продолжается (архивное фото)
Ликвидация пожара продолжается (архивное фото) Фото:

Площадь возгорания на автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области уточняется и будет установлена после полной ликвидации возгорания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

«Площадь пожара на АЗ „Урал“ в Миассе уточняется, будет установлена после полной ликвидации последствий пожара. Горели конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар на автозаводе «Урал» начался 14 февраля в 9:30. В цехе загорелось масло, рассказали URA.RU читатели. В 10:36 в МЧС отчитались о ликвидации пожара на площади в пять квадратных метров. Но жители города опровергли информацию — от здания продолжал идти черный дым. 

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Площадь возгорания на автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области уточняется и будет установлена после полной ликвидации возгорания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  «Площадь пожара на АЗ „Урал“ в Миассе уточняется, будет установлена после полной ликвидации последствий пожара. Горели конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пожар на автозаводе «Урал» начался 14 февраля в 9:30. В цехе загорелось масло, рассказали URA.RU читатели. В 10:36 в МЧС отчитались о ликвидации пожара на площади в пять квадратных метров. Но жители города опровергли информацию — от здания продолжал идти черный дым. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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