В МЧС сообщили новые подробности пожара на автозаводе «Урал» в Миассе

Площадь возгорания на автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области уточняется и будет установлена после полной ликвидации возгорания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Площадь пожара на АЗ „Урал“ в Миассе уточняется, будет установлена после полной ликвидации последствий пожара. Горели конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пожар на автозаводе «Урал» начался 14 февраля в 9:30. В цехе загорелось масло, рассказали URA.RU читатели. В 10:36 в МЧС отчитались о ликвидации пожара на площади в пять квадратных метров. Но жители города опровергли информацию — от здания продолжал идти черный дым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!