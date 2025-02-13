Жители Миасса Челябинской области опровергают информацию о ликвидации пожара на автозаводе «Урал». Источник URA.RU сообщает, что огонь распространяется дальше по цеху. Ранее поступила информация, что пожар ликвидирован.
«Огонь идет все дальше и дальше в глубину цеха. Огонь пытаются потушить, но пока безуспешно. Наверное, потому, что масло тушат водой», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
Жители Миасса также опровергают информацию о ликвидации пожара. С их слов, дым от предприятия идет до сих пор.
Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе начался утром 14 февраля. В одном из цехов загорелось масло. В 10:36 в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.
Редакция URA.RU сделала новый запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!