13 февраля 2025

Жители Миасса опровергают информацию о ликвидации пожара на автозаводе «Урал». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП прибыли спасатели (архивное фото)
На место ЧП прибыли спасатели (архивное фото) Фото:

Жители Миасса Челябинской области опровергают информацию о ликвидации пожара на автозаводе «Урал». Источник URA.RU сообщает, что огонь распространяется дальше по цеху. Ранее поступила информация, что пожар ликвидирован. 

«Огонь идет все дальше и дальше в глубину цеха. Огонь пытаются потушить, но пока безуспешно. Наверное, потому, что масло тушат водой», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. 

Жители Миасса также опровергают информацию о ликвидации пожара. С их слов, дым от предприятия идет до сих пор. 

Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе начался утром 14 февраля. В одном из цехов загорелось масло. В 10:36 в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар ликвидирован

Редакция URA.RU сделала новый запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.

Дым от здания предприятия идет до сих пор
Дым от здания предприятия идет до сих пор
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Жители Миасса Челябинской области опровергают информацию о ликвидации пожара на автозаводе «Урал». Источник URA.RU сообщает, что огонь распространяется дальше по цеху. Ранее поступила информация, что пожар ликвидирован.  «Огонь идет все дальше и дальше в глубину цеха. Огонь пытаются потушить, но пока безуспешно. Наверное, потому, что масло тушат водой», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.  Жители Миасса также опровергают информацию о ликвидации пожара. С их слов, дым от предприятия идет до сих пор.  Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе начался утром 14 февраля. В одном из цехов загорелось масло. В 10:36 в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.  Редакция URA.RU сделала новый запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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