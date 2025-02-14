Мэр Челябинска Алексей Лошкин навестил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Николая Жарова, чтобы лично вручить ему памятную медаль в честь 80-летия Великой Победы. Об этом Лошкин сообщил в своем telegram-канале. Глава города также подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах ветеранов.
«Крепкое рукопожатие, искренняя улыбка и теплый взгляд — так встретил меня участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Жаров. В гости к нему приехал с почетной миссией — вручить медаль, учрежденную Президентом страны в ознаменование 80-летия Великой Победы», — написал Лошкин.
Алексей Лошкин также отметил, что, несмотря на возраст, Николай Николаевич Жаров подробно помнит события тех лет. Мэр подчеркнул, что с каждым годом ветеранов, которые были свидетелями тех страшных событий, становится все меньше, поэтому важно проявлять к ним заботу, поддерживать и хранить их воспоминания. Лошкин заверил, что все ветераны Челябинска получат памятные награды к 80-летию Победы вместе с материальной помощью.
«В свои без малого 100 лет Николай Николаевич помнит, как пробирались в тыл врага, как освобождали стратегически важные населенные пункты, как шли в атаку с криками „Ура!“ и брали в плен немецких офицеров. Воевал Николай Николаевич в пехоте, участвовал в боевых действиях на Ленинградском и Карельском фронтах, где дважды был тяжело ранен. Он удостоен множества наград. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, сохраняет интерес к жизни», — сообщил мэр.
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