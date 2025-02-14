Стала известна дата прощания с челябинским активистом, погибшим от ранения в гуманитарной поездке

Активиста из Челябинской области Геннадия Бакуна, который погиб от ранения, полученного во время гуманитарной поездки в зону СВО, похоронят 18 февраля. Об этом сообщили волонтеры организации «Боевое братство».
«Стала известна дата прощания с коркинским волонтером „Боевого братства Коркино–Еткуль 174“, погибшим в последней гуманитарной поездке. Во вторник, 18 февраля, в 12 часов — прощание в ритуальном зале „Центр памяти“ на улице Цвиллинга, 1б, в городе Коркино», — сообщила волонтер организации Ирина Березина-Голубкова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Бакун умер в госпитале Симферополя от обширных ожогов, которые получил во время гуманитарной поездки в зону СВО. Машина из Челябинской области отправилась 28 января.
Власти Коркино ранее пообещали помочь семье Бакуна. Глава города Александр Орел сообщил, что находится на связи с семьей погибшего и обязательно окажет помощь.
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