Стала известна дата прощания с челябинским активистом, погибшим от ранения в гуманитарной поездке

Погибшего на СВО от ранения челябинского активиста Бакуна похоронят 18 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с активистом пройдет во вторник в Коркино
Прощание с активистом пройдет во вторник в Коркино Фото:

Активиста из Челябинской области Геннадия Бакуна, который погиб от ранения, полученного во время гуманитарной поездки в зону СВО, похоронят 18 февраля. Об этом сообщили волонтеры организации «Боевое братство».

«Стала известна дата прощания с коркинским волонтером „Боевого братства Коркино–Еткуль 174“, погибшим в последней гуманитарной поездке. Во вторник, 18 февраля, в 12 часов — прощание в ритуальном зале „Центр памяти“ на улице Цвиллинга, 1б, в городе Коркино», — сообщила волонтер организации Ирина Березина-Голубкова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Бакун умер в госпитале Симферополя от обширных ожогов, которые получил во время гуманитарной поездки в зону СВО. Машина из Челябинской области отправилась 28 января.

Власти Коркино ранее пообещали помочь семье Бакуна. Глава города Александр Орел сообщил, что находится на связи с семьей погибшего и обязательно окажет помощь.

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Активиста из Челябинской области Геннадия Бакуна, который погиб от ранения, полученного во время гуманитарной поездки в зону СВО, похоронят 18 февраля. Об этом сообщили волонтеры организации «Боевое братство». «Стала известна дата прощания с коркинским волонтером „Боевого братства Коркино–Еткуль 174“, погибшим в последней гуманитарной поездке. Во вторник, 18 февраля, в 12 часов — прощание в ритуальном зале „Центр памяти“ на улице Цвиллинга, 1б, в городе Коркино», — сообщила волонтер организации Ирина Березина-Голубкова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Бакун умер в госпитале Симферополя от обширных ожогов, которые получил во время гуманитарной поездки в зону СВО. Машина из Челябинской области отправилась 28 января. Власти Коркино ранее пообещали помочь семье Бакуна. Глава города Александр Орел сообщил, что находится на связи с семьей погибшего и обязательно окажет помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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