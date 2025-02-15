Прокуратура нагрянет с проверкой в аэропорт Кольцово

По поводу задержки на сутки рейса из Екатеринбурга в Пхукет Уральская транспортная прокуратура начнет проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщил надзорный орган.
«Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также в посте добавили, что пассажиров обеспечили горячим питанием и водой, а 211 человек, приехавшие из другого города, были размещены в трех гостиницах города Екатеринбурга.
Рейс WZ-3145 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд), первоначально запланированный на вечер 14 февраля, столкнулся с множественными задержками, в результате чего пассажиры, включая семьи с детьми, вынуждены были ожидать вылет еще сутки. Из-за этих задержек у пассажиров был испорченный отдых, чем поделились сами сами путешественники.
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