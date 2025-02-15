15 февраля 2025

Прокуратура нагрянет с проверкой в аэропорт Кольцово

Транспортная прокуратура начнет проверку из-за задержки рейса в Пхукет
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет задержался на сутки
Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет задержался на сутки Фото:

По поводу задержки на сутки рейса из Екатеринбурга в Пхукет Уральская транспортная прокуратура начнет проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщил надзорный орган.

«Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также в посте добавили, что пассажиров обеспечили горячим питанием и водой, а 211 человек, приехавшие из другого города, были размещены в трех гостиницах города Екатеринбурга.

Рейс WZ-3145 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд), первоначально запланированный на вечер 14 февраля, столкнулся с множественными задержками, в результате чего пассажиры, включая семьи с детьми, вынуждены были ожидать вылет еще сутки. Из-за этих задержек у пассажиров был испорченный отдых, чем поделились сами сами путешественники.

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По поводу задержки на сутки рейса из Екатеринбурга в Пхукет Уральская транспортная прокуратура начнет проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщил надзорный орган. «Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также в посте добавили, что пассажиров обеспечили горячим питанием и водой, а 211 человек, приехавшие из другого города, были размещены в трех гостиницах города Екатеринбурга. Рейс WZ-3145 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд), первоначально запланированный на вечер 14 февраля, столкнулся с множественными задержками, в результате чего пассажиры, включая семьи с детьми, вынуждены были ожидать вылет еще сутки. Из-за этих задержек у пассажиров был испорченный отдых, чем поделились сами сами путешественники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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