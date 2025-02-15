В Екатеринбурге силовики пресекли две несогласованные с властями акции — «Вечер писем политзаключенным», на которой активисты писали осужденным по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Предварительно, их подозревают в оправдании террористов и экстремистов. Об этом URA.RU рассказали два источника в силовой среде.
По словам первого собеседника, всего задержаны 15 человек. «Сейчас они находятся в отделе полиции №9», — сообщил инсайдер. К ним выехали адвокаты.
Второй собеседник заявил, что среди задержанных — экс-кандидат в гордуму Верхотурья Николай Горелов (ныне бизнесмен). «Организатором второго мероприятия выступил 22-летний студент Илья Соколов», — продолжил источник. Также на сходке был еще один студент — Иван Доронин, который во время визита в УрФУ главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной долго спорил с ней, упрекал в цензуре и доносительстве, а после та заставила его извиняться.
«Свои письма они составляли по определенной методичке. Как оформлять письмо, о чем можно писать, о чем — нет», — заключил инсайдер агентства. Официальных комментариев от силовых структур нет.
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