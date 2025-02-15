15 февраля 2025

В Екатеринбурге задержали активистов, писавших экстремистам и террористам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего силовики задержали 15 человек и доставили в полицию
Всего силовики задержали 15 человек и доставили в полицию Фото:

В Екатеринбурге силовики пресекли две несогласованные с властями акции — «Вечер писем политзаключенным», на которой активисты писали осужденным по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Предварительно, их подозревают в оправдании террористов и экстремистов. Об этом URA.RU рассказали два источника в силовой среде.

По словам первого собеседника, всего задержаны 15 человек. «Сейчас они находятся в отделе полиции №9», — сообщил инсайдер. К ним выехали адвокаты.

Второй собеседник заявил, что среди задержанных — экс-кандидат в гордуму Верхотурья Николай Горелов (ныне бизнесмен). «Организатором второго мероприятия выступил 22-летний студент Илья Соколов», — продолжил источник. Также на сходке был еще один студент — Иван Доронин, который во время визита в УрФУ главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной долго спорил с ней, упрекал в цензуре и доносительстве, а после та заставила его извиняться.

Один из организаторов - студент Илья Соколов
Один из организаторов - студент Илья Соколов
Фото:

«Свои письма они составляли по определенной методичке. Как оформлять письмо, о чем можно писать, о чем — нет», — заключил инсайдер агентства. Официальных комментариев от силовых структур нет.

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В Екатеринбурге силовики пресекли две несогласованные с властями акции — «Вечер писем политзаключенным», на которой активисты писали осужденным по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Предварительно, их подозревают в оправдании террористов и экстремистов. Об этом URA.RU рассказали два источника в силовой среде. По словам первого собеседника, всего задержаны 15 человек. «Сейчас они находятся в отделе полиции №9», — сообщил инсайдер. К ним выехали адвокаты. Второй собеседник заявил, что среди задержанных — экс-кандидат в гордуму Верхотурья Николай Горелов (ныне бизнесмен). «Организатором второго мероприятия выступил 22-летний студент Илья Соколов», — продолжил источник. Также на сходке был еще один студент — Иван Доронин, который во время визита в УрФУ главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной долго спорил с ней, упрекал в цензуре и доносительстве, а после та заставила его извиняться. «Свои письма они составляли по определенной методичке. Как оформлять письмо, о чем можно писать, о чем — нет», — заключил инсайдер агентства. Официальных комментариев от силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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