15 февраля 2025

Баскетболист пермской «Пармы» стал лучшим снайпером в Матче Звезд 2025

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Защитник пермской «Пармы» поставил рекорд
Защитник пермской «Пармы» поставил рекорд Фото:

Защитник пермской баскетбольной команды «Парма» Гаррет Нэвелс стал победителем OLIMPBET 3-point contest на Матче Всех Звезд 2025. Он набрал 27 очков в первой попытке и 28 — во второй, что стало рекордом за всю историю конкурса снайперов.

«Защитник „Пармы“ и игрок „Гостей“ Гарретт Нэвелс стал победителем OLIMPBET 3-point contest на Матче Всех Звезд 2025. В финальном раунде американец превзошел Ивана Ухова из ЦСКА», — сообщается на сайте Единой Лиги ВТБ. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Пермского края Махонин ассистировал пермскому баскетболисту на конкурсе слэмданков Матча Звезд Единой Лиги ВТБ. Это прошло в честь грядущего 30-летия команды Урал-Грейт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Защитник пермской баскетбольной команды «Парма» Гаррет Нэвелс стал победителем OLIMPBET 3-point contest на Матче Всех Звезд 2025. Он набрал 27 очков в первой попытке и 28 — во второй, что стало рекордом за всю историю конкурса снайперов. «Защитник „Пармы“ и игрок „Гостей“ Гарретт Нэвелс стал победителем OLIMPBET 3-point contest на Матче Всех Звезд 2025. В финальном раунде американец превзошел Ивана Ухова из ЦСКА», — сообщается на сайте Единой Лиги ВТБ.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Пермского края Махонин ассистировал пермскому баскетболисту на конкурсе слэмданков Матча Звезд Единой Лиги ВТБ. Это прошло в честь грядущего 30-летия команды Урал-Грейт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...