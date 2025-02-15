Баскетболист пермской «Пармы» стал лучшим снайпером в Матче Звезд 2025

Защитник пермской баскетбольной команды «Парма» Гаррет Нэвелс стал победителем OLIMPBET 3-point contest на Матче Всех Звезд 2025. Он набрал 27 очков в первой попытке и 28 — во второй, что стало рекордом за всю историю конкурса снайперов.
«Защитник „Пармы“ и игрок „Гостей“ Гарретт Нэвелс стал победителем OLIMPBET 3-point contest на Матче Всех Звезд 2025. В финальном раунде американец превзошел Ивана Ухова из ЦСКА», — сообщается на сайте Единой Лиги ВТБ.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Пермского края Махонин ассистировал пермскому баскетболисту на конкурсе слэмданков Матча Звезд Единой Лиги ВТБ. Это прошло в честь грядущего 30-летия команды Урал-Грейт.
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