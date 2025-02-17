Продюсер Табарчук проведет в Челябинске предпоказ сериала «Челюскин Первые»

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Сериал расскажет о трагедии парохода «Челюскин»
Сериал расскажет о трагедии парохода «Челюскин» Фото:

Уроженец Челябинска, продюсер Дмитрий Табарчук, 19 февраля проведет предпоказ первой серии сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» в кинотеатре NikaLand. Жители увидят премьеру на день раньше официального выхода в онлайн. Вход на мероприятие будет свободный, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Ростелеком».

«19 февраля в 18:00 в кинотеатре NikaLand в Челябинске состоится бесплатный предпоказ стартового эпизода сериала-катастрофы „Челюскин. Первые“ (18+). На мероприятие приедет гендиректор компании „НМГ Студия“, продюсер проекта родом из Челябинска — Дмитрий Табарчук. Перед началом кинопоказа он обратится зрителям, а после премьеры пообщается с публикой и подпишет открытки», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Сериал расскажет зрителям о мужестве, выживании и героизме. О том, когда ледокол «Челюскин» застрял во льдах Арктики и затонул. Тогда в 1934 году экипаж оказался в смертельно опасной ситуации, а советские летчики пытались их спасти.

«Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, включая Териберку, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходила при — 50°C, из-за таких погодных условий команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море», — сообщила директор по работе с массовым сегментом Челябинского филиала «Ростелеком» Елена Маршалюк. 

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Уроженец Челябинска, продюсер Дмитрий Табарчук, 19 февраля проведет предпоказ первой серии сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» в кинотеатре NikaLand. Жители увидят премьеру на день раньше официального выхода в онлайн. Вход на мероприятие будет свободный, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Ростелеком». «19 февраля в 18:00 в кинотеатре NikaLand в Челябинске состоится бесплатный предпоказ стартового эпизода сериала-катастрофы „Челюскин. Первые“ (18+). На мероприятие приедет гендиректор компании „НМГ Студия“, продюсер проекта родом из Челябинска — Дмитрий Табарчук. Перед началом кинопоказа он обратится зрителям, а после премьеры пообщается с публикой и подпишет открытки», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Сериал расскажет зрителям о мужестве, выживании и героизме. О том, когда ледокол «Челюскин» застрял во льдах Арктики и затонул. Тогда в 1934 году экипаж оказался в смертельно опасной ситуации, а советские летчики пытались их спасти. «Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, включая Териберку, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходила при — 50°C, из-за таких погодных условий команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море», — сообщила директор по работе с массовым сегментом Челябинского филиала «Ростелеком» Елена Маршалюк. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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