Медики отказались лечить челябинку, впавшую в кому

17 февраля 2025 в 17:04 Размер текста - 17 +

Семья женщины бьется за проведение реабилитации Фото: Илья Московец © URA.RU Семья 27-летней жительницы Челябинска Светланы М. добивается продолжения ее лечения и реабилитации после искусственного введения в состояние комы. Сейчас челябинские врачи отказываются ее лечить, указывая родным на то, что мозг пациентки умер, хотя ранее динамика была положительной. «С 28 января по 7 февраля она находилась в городе Березовский, в „Клиническом институте мозга“ проходила обследования и реабилитацию, выписана с улучшением, и даны рекомендации для дальнейшей реабилитации и стимуляции головного мозга. Сейчас клиники Челябинска отказываются ее принимать», — сообщают родственники челябинки. Родные уверены, что женщину нужно продолжать лечить. Сейчас ее поместили в паллиативное отделение ГКБ №5, но, по их словам, врачи не соблюдают рекомендации по лечению и реабилитации, не выдают стимулирующие препараты, которые даже куплены были самостоятельно по рекомендации института мозга. «Они говорят, что, согласно их субъективным наблюдениям, кора головного мозга умерла и пациент не является склонным к лечению. Прошу содействия в переводе пациентки из паллиативного отделения ГКБ №5 в отделение неврологии или нейрохирургии для дальнейшего лечения и реабилитации», — просят родственники. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Челябинка впала в кому осенью 2024 года после проведения операции. У нее остался трехлетний ребенок. В региональном минздраве инициировали проверку качества оказания медпомощи. . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья 27-летней жительницы Челябинска Светланы М. добивается продолжения ее лечения и реабилитации после искусственного введения в состояние комы. Сейчас челябинские врачи отказываются ее лечить, указывая родным на то, что мозг пациентки умер, хотя ранее динамика была положительной. «С 28 января по 7 февраля она находилась в городе Березовский, в „Клиническом институте мозга“ проходила обследования и реабилитацию, выписана с улучшением, и даны рекомендации для дальнейшей реабилитации и стимуляции головного мозга. Сейчас клиники Челябинска отказываются ее принимать», — сообщают родственники челябинки. Родные уверены, что женщину нужно продолжать лечить. Сейчас ее поместили в паллиативное отделение ГКБ №5, но, по их словам, врачи не соблюдают рекомендации по лечению и реабилитации, не выдают стимулирующие препараты, которые даже куплены были самостоятельно по рекомендации института мозга. «Они говорят, что, согласно их субъективным наблюдениям, кора головного мозга умерла и пациент не является склонным к лечению. Прошу содействия в переводе пациентки из паллиативного отделения ГКБ №5 в отделение неврологии или нейрохирургии для дальнейшего лечения и реабилитации», — просят родственники. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Челябинка впала в кому осенью 2024 года после проведения операции. У нее остался трехлетний ребенок. В региональном минздраве инициировали проверку качества оказания медпомощи. .