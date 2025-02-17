Медики отказались лечить челябинку, впавшую в кому

Семья 27-летней жительницы Челябинска Светланы М. добивается продолжения ее лечения и реабилитации после искусственного введения в состояние комы. Сейчас челябинские врачи отказываются ее лечить, указывая родным на то, что мозг пациентки умер, хотя ранее динамика была положительной.
«С 28 января по 7 февраля она находилась в городе Березовский, в „Клиническом институте мозга“ проходила обследования и реабилитацию, выписана с улучшением, и даны рекомендации для дальнейшей реабилитации и стимуляции головного мозга. Сейчас клиники Челябинска отказываются ее принимать», — сообщают родственники челябинки.
Родные уверены, что женщину нужно продолжать лечить. Сейчас ее поместили в паллиативное отделение ГКБ №5, но, по их словам, врачи не соблюдают рекомендации по лечению и реабилитации, не выдают стимулирующие препараты, которые даже куплены были самостоятельно по рекомендации института мозга.
«Они говорят, что, согласно их субъективным наблюдениям, кора головного мозга умерла и пациент не является склонным к лечению. Прошу содействия в переводе пациентки из паллиативного отделения ГКБ №5 в отделение неврологии или нейрохирургии для дальнейшего лечения и реабилитации», — просят родственники.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Челябинка впала в кому осенью 2024 года после проведения операции. У нее остался трехлетний ребенок. В региональном минздраве инициировали проверку качества оказания медпомощи.
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