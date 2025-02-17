Пермский транспорт оформили ко Дню Победы. Фото

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Транспорт с новым оформлением запустят на неделе
Транспорт с новым оформлением запустят на неделе Фото:

Автобус и трамвай в Перми украсили ко Дню Победы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

«Начинаем активную подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. МУП „Пермгорэлектротранс“ завершил оформление автобуса и трамвая, посвященных этой великой дате. 80-летие Великой Победы — важное событие для каждого из нас, и мы стремимся отразить его в разных сферах жизни города», — рассказал глава города.

Автобус выйдет на маршрут №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный» на этой неделе. Вагон трамвая №564 запустят на разных маршрутах.

На транспорте изобразили монумент «Родина-мать зовет!»
На транспорте изобразили монумент «Родина-мать зовет!»
Фото:
Автобус запустят на маршруте №10
Автобус запустят на маршруте №10
Фото:
Трамвайный вагон будет курсировать по разным маршрутам
Трамвайный вагон будет курсировать по разным маршрутам
Фото:

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Автобус и трамвай в Перми украсили ко Дню Победы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. «Начинаем активную подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. МУП „Пермгорэлектротранс“ завершил оформление автобуса и трамвая, посвященных этой великой дате. 80-летие Великой Победы — важное событие для каждого из нас, и мы стремимся отразить его в разных сферах жизни города», — рассказал глава города. Автобус выйдет на маршрут №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный» на этой неделе. Вагон трамвая №564 запустят на разных маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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