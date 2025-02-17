Транспорт с новым оформлением запустят на неделе
Автобус и трамвай в Перми украсили ко Дню Победы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
«Начинаем активную подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. МУП „Пермгорэлектротранс“ завершил оформление автобуса и трамвая, посвященных этой великой дате. 80-летие Великой Победы — важное событие для каждого из нас, и мы стремимся отразить его в разных сферах жизни города», — рассказал глава города.
Автобус выйдет на маршрут №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный» на этой неделе. Вагон трамвая №564 запустят на разных маршрутах.
На транспорте изобразили монумент «Родина-мать зовет!»
Автобус запустят на маршруте №10
Трамвайный вагон будет курсировать по разным маршрутам
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