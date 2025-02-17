Аукцион по продаже крупнейших хлебных активов в Свердловской области сорвался

Свердловские власти не смогли продать акции «Агентства по развитию рынка продовольствия» и 25%+1 акций «Хлебной базы №65» общей стоимостью 1,172 млрд рублей. Аукцион признали несостоявшимся, так как на него никто не заявился, следует из протокола на сайте ГИС «Торги».
«По истечении срока подачи заявок от претендентов на участие в продаже на аукционе в электронной форме не поступало... Комиссией принято решение о признании аукциона несостоявшимся», — говорится в документе.
Как объяснял глава областного министерства по управлению госимуществом Алексей Кузнецов, продать активы решили, чтобы «увеличить доходную часть бюджета, привлечь частного инвестора, что будет способствовать развитию конкуренции». При этом эксперты из отрасли изначально говорили, что продать предприятия по такой цене будет сложно — она завышена. Согласно данным СБИС, их совокупная стоимость чуть выше 500 млн рублей. «Агентство по развитию рынка продовольствия» — крупнейший мукомольный актива, в который входит «Хлебная база № 65».
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