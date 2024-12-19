19 декабря 2024

Свердловские депутаты одобрили продажу «хлебных» активов за 1 млрд рублей

Свердловские депутаты одобрили продажу мукомольных активов за 1 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Речь идет о крупнейших активах
Речь идет о крупнейших активах Фото:

Депутаты свердловского заксобрания одобрили к продаже «Агентство по развитию рынка продовольствия» и четверти акций «Хлебной базы №65». Планируется, что доход от их реализации составит больше 1 млрд рублей. Решение приняли на заседании парламента днем 20 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Мероприятия по продаже 100% акций агентства и 25% +1 акция „Хлебной базы №65“ предусмотрены программой приватизации. Оценочная стоимость агентства составляет 858 млн, хлебной базы — 313,4 млн рублей. Продажа позволит увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что будет способствовать развитию конкуренции», — представил проект замгубернатора Алексей Кузнецов.

Депутаты инициативу одобрили. Объекты стоят в плане приватизации на 2024-2025 годы.

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Депутаты свердловского заксобрания одобрили к продаже «Агентство по развитию рынка продовольствия» и четверти акций «Хлебной базы №65». Планируется, что доход от их реализации составит больше 1 млрд рублей. Решение приняли на заседании парламента днем 20 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Мероприятия по продаже 100% акций агентства и 25% +1 акция „Хлебной базы №65“ предусмотрены программой приватизации. Оценочная стоимость агентства составляет 858 млн, хлебной базы — 313,4 млн рублей. Продажа позволит увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что будет способствовать развитию конкуренции», — представил проект замгубернатора Алексей Кузнецов. Депутаты инициативу одобрили. Объекты стоят в плане приватизации на 2024-2025 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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