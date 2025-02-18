Bloomberg: ФРГ призвали создать «более страшную армию, чтобы напугать Путина»

Немецкой армии необходимо создать более «страшную армию» для противостояния России в период продолжающегося на Украине конфликта. Об этом пишут журналисты Bloomberg. Авторы материала, обозначая необходимость перевооружения армии ФРГ, сослались на Мюнхенскую конференцию, на которой США сделали ряд негативных заявлений в адрес Европы.
«Германии нужна более страшная армия, чтобы запугать [российского президента Владимира Путина]. <...> После слов от вице-президентом США Джей Ди Вэнса и других американских чиновников [во время Мюнхенской конференции], которые пренебрежительно относятся к Европе и слишком готовы бросить Украину на произвол судьбы, необходимость перевооружения Германии становится очевидной», — передают авторы материала. При этом они акцентируют внимание именно на потенциальной угрозе от России.
В настоящий момент вооруженные силы Германии располагают приблизительно 300 боевыми танками, что значительно меньше по сравнению с более чем 6500 единицами, находившимися на вооружении в 1992 году. В июле текущего года Германия разместила заказ на дополнительные 105 танков Leopard, однако ожидается, что они войдут в строй не ранее 2030 года. Тем не менее, в текущих военных условиях, бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости со стороны Германии направить свои войска в качестве миротворцев на Украину.
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