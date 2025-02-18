Бывший глава МИД Германии призвал ввести войска на Украину

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправки немецких войск на Украину после заключения мирного соглашения в рамках гарантий безопасности для Киева. Об этом он сказал в интервью газете Tagesspiegel.
«Совершенно очевидно, что мы должны с этим (отправкой войск на Украину — прим. URA.RU) смириться. Если украинский президент [Владимир Зеленский] согласится на прекращение огня, при котором часть территории Украины останется под контролем России, он должен как минимум получить гарантии безопасности», — заявил экс-глава МИД журналистам газеты. Габриэль также выразил недоумение по поводу сомнений в целесообразности отправки европейских войск на Украину.
Разговоры о введении миротворцев на Украину идут уже на протяжении нескольких месяцев. Министерство обороны Германии 17 февраля также подтвердило, что рассмотрит возможность отправки войск на Украину при наличии соответствующих оснований. Накануне в Париже также прошла экстренная встреча с участием европейских лидеров. Во время нее политики не смогли определиться с единым мнением по отправке миротворцев на Украину.
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