Бывший глава МИД Германии призвал ввести войска на Украину

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Экс-глава МИД ФРГ заявил о необходимости отправить войска свей страны на Украину в рамках гарантий безопасности
Экс-глава МИД ФРГ заявил о необходимости отправить войска свей страны на Украину в рамках гарантий безопасности Фото:

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправки немецких войск на Украину после заключения мирного соглашения в рамках гарантий безопасности для Киева. Об этом он сказал в интервью газете Tagesspiegel.

«Совершенно очевидно, что мы должны с этим (отправкой войск на Украину — прим. URA.RU) смириться. Если украинский президент [Владимир Зеленский] согласится на прекращение огня, при котором часть территории Украины останется под контролем России, он должен как минимум получить гарантии безопасности», — заявил экс-глава МИД журналистам газеты. Габриэль также выразил недоумение по поводу сомнений в целесообразности отправки европейских войск на Украину. 

Разговоры о введении миротворцев на Украину идут уже на протяжении нескольких месяцев. Министерство обороны Германии 17 февраля также подтвердило, что рассмотрит возможность отправки войск на Украину при наличии соответствующих оснований. Накануне в Париже также прошла экстренная встреча с участием европейских лидеров. Во время нее политики не смогли определиться с единым мнением по отправке миротворцев на Украину. 

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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправки немецких войск на Украину после заключения мирного соглашения в рамках гарантий безопасности для Киева. Об этом он сказал в интервью газете Tagesspiegel. «Совершенно очевидно, что мы должны с этим (отправкой войск на Украину — прим. URA.RU) смириться. Если украинский президент [Владимир Зеленский] согласится на прекращение огня, при котором часть территории Украины останется под контролем России, он должен как минимум получить гарантии безопасности», — заявил экс-глава МИД журналистам газеты. Габриэль также выразил недоумение по поводу сомнений в целесообразности отправки европейских войск на Украину.  Разговоры о введении миротворцев на Украину идут уже на протяжении нескольких месяцев. Министерство обороны Германии 17 февраля также подтвердило, что рассмотрит возможность отправки войск на Украину при наличии соответствующих оснований. Накануне в Париже также прошла экстренная встреча с участием европейских лидеров. Во время нее политики не смогли определиться с единым мнением по отправке миротворцев на Украину. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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