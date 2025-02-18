18 февраля 2025

Последние минуты жизни школьника из Нижнего Тагила попали на видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Дети, школьники". Тюмень, ребенок, школьник, подросток, дети, школьники
Трагедия произошла 3 февраля на улице Пихтовой (архивное фото) Фото:

Последние минуты жизни 15-летнего подростка, тело которого нашли возле высотки на улице Пихтовой в Нижнем Тагиле (Свердловская область), попали на видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении URA.RU, парень нервно курит.

«К дому на Пихтовой он приехал на такси», — сказал собеседник агентства. После этого юноша зашел в подъезд и поднялся на восьмой этаж. Там он долгое время курил и ходил из стороны в сторону. А затем поднялся по лестнице. Через пару часов к зданию подъехали спецслужбы.

О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной. По слухам, силовики рассматривали версию об убийстве парня.

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Последние минуты жизни 15-летнего подростка, тело которого нашли возле высотки на улице Пихтовой в Нижнем Тагиле (Свердловская область), попали на видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении URA.RU, парень нервно курит. «К дому на Пихтовой он приехал на такси», — сказал собеседник агентства. После этого юноша зашел в подъезд и поднялся на восьмой этаж. Там он долгое время курил и ходил из стороны в сторону. А затем поднялся по лестнице. Через пару часов к зданию подъехали спецслужбы. О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной. По слухам, силовики рассматривали версию об убийстве парня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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