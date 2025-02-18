Последние минуты жизни школьника из Нижнего Тагила попали на видео

19 февраля 2025 в 11:11 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 3 февраля на улице Пихтовой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последние минуты жизни 15-летнего подростка, тело которого нашли возле высотки на улице Пихтовой в Нижнем Тагиле (Свердловская область), попали на видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении URA.RU, парень нервно курит. «К дому на Пихтовой он приехал на такси», — сказал собеседник агентства. После этого юноша зашел в подъезд и поднялся на восьмой этаж. Там он долгое время курил и ходил из стороны в сторону. А затем поднялся по лестнице. Через пару часов к зданию подъехали спецслужбы. О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной. По слухам, силовики рассматривали версию об убийстве парня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последние минуты жизни 15-летнего подростка, тело которого нашли возле высотки на улице Пихтовой в Нижнем Тагиле (Свердловская область), попали на видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении URA.RU, парень нервно курит. «К дому на Пихтовой он приехал на такси», — сказал собеседник агентства. После этого юноша зашел в подъезд и поднялся на восьмой этаж. Там он долгое время курил и ходил из стороны в сторону. А затем поднялся по лестнице. Через пару часов к зданию подъехали спецслужбы. О гибели школьника стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у подростка могут быть проблемы с наркотиками, ранее говорили его знакомые. Перед ЧП он оставил таинственное послание возлюбленной. По слухам, силовики рассматривали версию об убийстве парня.