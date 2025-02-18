18 февраля 2025

В Екатеринбурге накрыли оптовый рынок с духами из США, Италии и Франции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническое открытие бутика Chanel. Екатеринбург, духи, парфюм, chanel, шанель
Всю партию парфюма изъяли Фото:

На оптовом рынке в Екатеринбурге таможенники обнаружили крупную партию нелегального парфюма из США, Италии, Франции и ОАЭ. Продавцы не смогли доказать законность ввоза трех тысяч флаконов на территорию РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«У индивидуальных предпринимателей не оказалось документов на продукцию, подтверждающую легальность происхождения товара и законность ввоза в страну. А сами духи не имели обязательной маркировки. В отношении бизнесменов проводится таможенный контроль. Вся партия изъята», — пояснили в ведомстве.

По словам начальника таможни Екатеринбурга Эдуарда Туранова, проверки направлены не только на пресечение схем уклонения от уплаты таможенных платежей и обеспечение законности перемещения товаров. «Не менее важно защитить потребителя от некачественной импортной продукции», — отметил он.

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На оптовом рынке в Екатеринбурге таможенники обнаружили крупную партию нелегального парфюма из США, Италии, Франции и ОАЭ. Продавцы не смогли доказать законность ввоза трех тысяч флаконов на территорию РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «У индивидуальных предпринимателей не оказалось документов на продукцию, подтверждающую легальность происхождения товара и законность ввоза в страну. А сами духи не имели обязательной маркировки. В отношении бизнесменов проводится таможенный контроль. Вся партия изъята», — пояснили в ведомстве. По словам начальника таможни Екатеринбурга Эдуарда Туранова, проверки направлены не только на пресечение схем уклонения от уплаты таможенных платежей и обеспечение законности перемещения товаров. «Не менее важно защитить потребителя от некачественной импортной продукции», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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