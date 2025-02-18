На оптовом рынке в Екатеринбурге таможенники обнаружили крупную партию нелегального парфюма из США, Италии, Франции и ОАЭ. Продавцы не смогли доказать законность ввоза трех тысяч флаконов на территорию РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«У индивидуальных предпринимателей не оказалось документов на продукцию, подтверждающую легальность происхождения товара и законность ввоза в страну. А сами духи не имели обязательной маркировки. В отношении бизнесменов проводится таможенный контроль. Вся партия изъята», — пояснили в ведомстве.
По словам начальника таможни Екатеринбурга Эдуарда Туранова, проверки направлены не только на пресечение схем уклонения от уплаты таможенных платежей и обеспечение законности перемещения товаров. «Не менее важно защитить потребителя от некачественной импортной продукции», — отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!