Пермские власти ответили на жалобы жителей на гололед

После массовых жалоб горожан на гололед в Перми скорректировали маршруты уборки улиц. Специалисты КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» (ДЭС) убрали наледь на трудных участках, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта.
«Мы понимаем обеспокоенность жителей Перми ситуацией с гололедом. Сложные погодные условия, чередование оттепелей и морозов создают трудности в содержании улично-дорожной сети, особенно в части предотвращения наледи. После поступления жалоб была проведена проверка, внесены корректировки в маршруты уборки, на проблемных участках дополнительно устранили наледь. Ситуация остается на контроле, и мы продолжаем следить за качеством зимнего содержания», — сообщили в краевом минтрансе.
В ведомстве добавили, что специалисты ДЭС ежедневно объезжают центр Перми для определения состояния улиц. Снегоуборочная техника и дорожные рабочие постоянно очищают проезжую часть и пешеходные зоны, а также обрабатывают тротуары противогололедными материалами.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки массово жалуются на гололед. Пешеходы вынуждены держаться за заборы, чтобы устоять на ногах. Многие горожане получают травмы из-за падения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!