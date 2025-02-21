Пермские власти ответили на жалобы жителей на гололед

Минтранс: после жалоб пермяков на гололед маршруты уборки скорректировали
© Служба новостей «URA.RU»
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На проблемных участках в Перми убрали наледь
На проблемных участках в Перми убрали наледь Фото:

После массовых жалоб горожан на гололед в Перми скорректировали маршруты уборки улиц. Специалисты КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» (ДЭС) убрали наледь на трудных участках, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта.

«Мы понимаем обеспокоенность жителей Перми ситуацией с гололедом. Сложные погодные условия, чередование оттепелей и морозов создают трудности в содержании улично-дорожной сети, особенно в части предотвращения наледи. После поступления жалоб была проведена проверка, внесены корректировки в маршруты уборки, на проблемных участках дополнительно устранили наледь. Ситуация остается на контроле, и мы продолжаем следить за качеством зимнего содержания», — сообщили в краевом минтрансе.

В ведомстве добавили, что специалисты ДЭС ежедневно объезжают центр Перми для определения состояния улиц. Снегоуборочная техника и дорожные рабочие постоянно очищают проезжую часть и пешеходные зоны, а также обрабатывают тротуары противогололедными материалами.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки массово жалуются на гололед. Пешеходы вынуждены держаться за заборы, чтобы устоять на ногах. Многие горожане получают травмы из-за падения. 

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После массовых жалоб горожан на гололед в Перми скорректировали маршруты уборки улиц. Специалисты КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» (ДЭС) убрали наледь на трудных участках, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта. «Мы понимаем обеспокоенность жителей Перми ситуацией с гололедом. Сложные погодные условия, чередование оттепелей и морозов создают трудности в содержании улично-дорожной сети, особенно в части предотвращения наледи. После поступления жалоб была проведена проверка, внесены корректировки в маршруты уборки, на проблемных участках дополнительно устранили наледь. Ситуация остается на контроле, и мы продолжаем следить за качеством зимнего содержания», — сообщили в краевом минтрансе. В ведомстве добавили, что специалисты ДЭС ежедневно объезжают центр Перми для определения состояния улиц. Снегоуборочная техника и дорожные рабочие постоянно очищают проезжую часть и пешеходные зоны, а также обрабатывают тротуары противогололедными материалами. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки массово жалуются на гололед. Пешеходы вынуждены держаться за заборы, чтобы устоять на ногах. Многие горожане получают травмы из-за падения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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