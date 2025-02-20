Реальные зарплаты части челябинских металлургов снизятся в 2025 году

Реальные доходы челябинских металлургов на некоторых комбинатах снизятся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На некоторых металлургических предприятиях Челябинской области в 2025 году снизятся реальные зарплаты. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), это произойдет вследствие роста доходов ниже уровня инфляции.

«Вызывает вопрос размер индексации. Не все работодатели настроены перекрыть реальную инфляцию. В „Челябинском рудоуправлении“ размер индексации, по приказу, с 1 января составил только 7%. Это ниже официальной инфляции прошлого года (почти 10%)», — подсчитали в ГМПР.

При повышениях сотрудники ГМПР предложили ориентироваться на реальный показатель удорожания жизни. По итогам 2024 года он составил 15,5%. Это динамика роста регионального минимального потребительского бюджета.

На магнитогорском «Водоканале» предусмотрена индексация зарплат на 15%, что соответствует недавнему повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение. От этого показателя зависят доходы предприятия. «Александринская горнорудная компания» с 1 февраля повысит зарплату на 5%. Месяцем позже на ту же величину заложили повышение на Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК). С 1 марта на 10% вырастут зарплаты на «ОМК Трубодеталь» и Ашинском металлургическом заводе. «Вишневогорский ГОК» запланировал индексацию на 9,5% с 1 апреля, что также коснется «Тургоякского рудоуправления». За полгода индексация затронет более 16 тысяч сотрудников в металлургической и горнодобывающей отраслях. Многие предприятия наметили рост зарплат в несколько этапов.

«Многие предприятия в 2024 году провели высокую индексацию, некоторые превысили официальную инфляцию. Но это не повод для того, чтобы сейчас индексировать ниже ее. Это нарушит обязательства по региональному соглашению. С другой стороны, цена труда у нас и так низкая», — заметил на сайте ГМПР экономист обкома профсоюза Владимир Нечаев.

Осенью 2024 года средняя зарплата на предприятиях черной металлургии достигла 92 тысяч рублей. Некоторые предприятия превысили показатель. На ММК доходы составили 106,78 тысячи рублей, у сотрудников Челябинского цинкового завода —101,03 тысячи рублей.