Строительный кран рухнул в Севастополе, есть погибший. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за падения крана в Севастополе погиб человек
Из-за падения крана в Севастополе погиб человек Фото:

В Севастополе (Крым) рухнул строительный кран, из-за чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС региона.

"Обрушение строительного крана произошло в Севастополе", — написали в telegram-канале МЧС Севастополя. Отмечается, что сообщение о падении поступило примерно в 10 часов по местному времени.

Инцидент произошел на проспекте Октябрьской Революции. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. На месте находятся спасатели, медики и сотрудники МЧС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе (Крым) рухнул строительный кран, из-за чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС региона. "Обрушение строительного крана произошло в Севастополе", — написали в telegram-канале МЧС Севастополя. Отмечается, что сообщение о падении поступило примерно в 10 часов по местному времени. Инцидент произошел на проспекте Октябрьской Революции. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. На месте находятся спасатели, медики и сотрудники МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...