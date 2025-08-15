Из-за падения крана в Севастополе погиб человек
В Севастополе (Крым) рухнул строительный кран, из-за чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС региона.
"Обрушение строительного крана произошло в Севастополе", — написали в telegram-канале МЧС Севастополя. Отмечается, что сообщение о падении поступило примерно в 10 часов по местному времени.
Инцидент произошел на проспекте Октябрьской Революции. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. На месте находятся спасатели, медики и сотрудники МЧС.
