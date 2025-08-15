ВСУ атаковали машину запорожского священника

ВСУ атаковали автомобиль запорожского священника, на котором передвигались три человека. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Также зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека», — написал Балицкий в своем telegram-канале. В результате атаки пострадал мужчина 1979 года рождения — протоиерей Васильевского церковного округа, а также его 19-летний и 16-летний сыновья. Их жизни ничего не угрожает. В ходе ликвидации пожара был поврежден автомобиль МЧС России по Запорожской области. Среди сотрудников экстренных служб пострадавших нет.
В ночь на 15 августа Вооруженные силы Украины продолжили атаки на мирные населенные пункты Запорожской области. Особенно пострадал Токмакский муниципальный округ. Зафиксирован обстрел с применением БПЛА по селам Луговка и Октябрьское. Также под обстрел попало село Новомлиновка Куйбышевского муниципального округа.
