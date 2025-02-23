Решетников сообщил детали возвращения зарубежных брендов в Россию

Решетников: западные компании хотят вернуться на российский рынок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решетников отметил, что в случае возвращения западных компаний приоритет будет отдаваться отечественным
Решетников отметил, что в случае возвращения западных компаний приоритет будет отдаваться отечественным Фото:

Западные компании исследуют возможности возвращения на российский рынок, хотя и не оформляют это в виде официальных предложений. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле», — рассказал министр в разговоре с РИА Новости.

Однако он отметил, что особое предпочтение уделяется российским компаниям, которые уже внесли значительный вклад в развитие экономики страны. По словам Решетникова, подход к вопросу возобновления деятельности западных компаний на территории России будет осуществляться на индивидуальной основе. 

Ранее стало известно, что известные западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, понесли общие убытки на сумму почти 14 миллиардов долларов. Так, Carlsberg доложила о списании 7,6 миллиарда долларов, а McDonalds отметила убытки в размере 1,2 миллиарда долларов, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные компании исследуют возможности возвращения на российский рынок, хотя и не оформляют это в виде официальных предложений. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. «Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле», — рассказал министр в разговоре с РИА Новости. Однако он отметил, что особое предпочтение уделяется российским компаниям, которые уже внесли значительный вклад в развитие экономики страны. По словам Решетникова, подход к вопросу возобновления деятельности западных компаний на территории России будет осуществляться на индивидуальной основе.  Ранее стало известно, что известные западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, понесли общие убытки на сумму почти 14 миллиардов долларов. Так, Carlsberg доложила о списании 7,6 миллиарда долларов, а McDonalds отметила убытки в размере 1,2 миллиарда долларов, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...