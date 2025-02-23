Решетников сообщил детали возвращения зарубежных брендов в Россию

Западные компании исследуют возможности возвращения на российский рынок, хотя и не оформляют это в виде официальных предложений. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле», — рассказал министр в разговоре с РИА Новости.
Однако он отметил, что особое предпочтение уделяется российским компаниям, которые уже внесли значительный вклад в развитие экономики страны. По словам Решетникова, подход к вопросу возобновления деятельности западных компаний на территории России будет осуществляться на индивидуальной основе.
Ранее стало известно, что известные западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, понесли общие убытки на сумму почти 14 миллиардов долларов. Так, Carlsberg доложила о списании 7,6 миллиарда долларов, а McDonalds отметила убытки в размере 1,2 миллиарда долларов, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.