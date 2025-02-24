В Перми на развязку у Центрального рынка хотят потратить еще 153 млн рублей

На реконструкцию транспортной развязки у Центрального рынка в Перми потребовалось дополнительное финансирование. В 2025 году на эти цели из регионального бюджета выделят порядка 153 млн рублей. Эта сумма будет перераспределена с 2030 года.
«Речь идет об участке на пересечении шоссе Космонавтов и улиц Пушкина, Попова и Революции с подходами. Решение о перераспределении средств принято в связи с увеличением объёма строительно-монтажных работ», — говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту изменений в краевой бюджет на ближайшую трехлетку.
После ремонта дорога должна стать четырехполосной. Ширина каждой полосы не менее 3,5 метров. Кроме того, должны появиться тротуары, велодорожки и пешеходные переходы. Согласно действующей адресной инвестпрограмме, общая стоимость проекта — 4,1 млрд рублей. Срок реализации — с 2023 по 2031 год. В этом году на эти цели в казне запланировано около 112 млн рублей, в 2030 году — 1,8 млрд рублей. Соответственно, остаток к 2031 году составит более 2,2 млрд рублей.
В 2024 году стало известно, что подрядчиком проекта выступит компания «Гео-Проект». Она согласилась выполнить работы за 91,2 млн рублей.
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