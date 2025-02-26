Водитель маршрутки №86 сбил 8-летнего мальчика на переходе в Челябинске

Ребенок переходил дорогу по «зебре» (архивное фото)
Водитель маршрутного такси №86 сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом переходе на северо-западе Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«ДТП произошло 25 февраля в 07:25 часов около дома №13 по улице 250 лет Челябинска. 51-летний водитель маршрутного такси №86 наехал на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП, 8-летний мальчик получил травмы.
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