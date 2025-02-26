Водитель маршрутки №86 сбил 8-летнего мальчика на переходе в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок переходил дорогу по «зебре» (архивное фото)
Ребенок переходил дорогу по «зебре» (архивное фото) Фото:

Водитель маршрутного такси №86 сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом переходе на северо-западе Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«ДТП произошло 25 февраля в 07:25 часов около дома №13 по улице 250 лет Челябинска. 51-летний водитель маршрутного такси №86 наехал на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП, 8-летний мальчик получил травмы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель маршрутного такси №86 сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом переходе на северо-западе Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.  «ДТП произошло 25 февраля в 07:25 часов около дома №13 по улице 250 лет Челябинска. 51-летний водитель маршрутного такси №86 наехал на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП, 8-летний мальчик получил травмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...