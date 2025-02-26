26 февраля 2025

Из Пермского края за границу в 2025 году улетели 25 домашних питомцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В другие страны из Перми улетели 19 собак и четыре кошки
В другие страны из Перми улетели 19 собак и четыре кошки Фото:

С начала 2025 года из Пермского края за границу отправлено 25 домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.

«Из Пермского края период с 1 января по 26 февраля 2025 года за границу уехали 25 животных. В их числе четыре кошки и 19 собак. Пермские питомцы улетели в Армению, Нидерланды, Израиль, Казахстан, Словению, Испанию, Египет, Таиланд, Сербию, Турцию и Вьетнам», — сообщается на сайте ведомства.

Для успешного перевоза своего домашнего животного в другую страну необходимо выполнить ряд условий. В Россельхознадзоре отметили, что важно обеспечить животное всеми необходимыми прививками, выбрать подходящую переноску и проконсультироваться с ветеринаром относительно приема успокоительных средств перед полетом. Также важно заранее уточнить правила перевозки животных у выбранного перевозчика, так как у разных компаний они могут отличаться.

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С начала 2025 года из Пермского края за границу отправлено 25 домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю. «Из Пермского края период с 1 января по 26 февраля 2025 года за границу уехали 25 животных. В их числе четыре кошки и 19 собак. Пермские питомцы улетели в Армению, Нидерланды, Израиль, Казахстан, Словению, Испанию, Египет, Таиланд, Сербию, Турцию и Вьетнам», — сообщается на сайте ведомства. Для успешного перевоза своего домашнего животного в другую страну необходимо выполнить ряд условий. В Россельхознадзоре отметили, что важно обеспечить животное всеми необходимыми прививками, выбрать подходящую переноску и проконсультироваться с ветеринаром относительно приема успокоительных средств перед полетом. Также важно заранее уточнить правила перевозки животных у выбранного перевозчика, так как у разных компаний они могут отличаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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