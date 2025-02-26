Из Пермского края за границу в 2025 году улетели 25 домашних питомцев

С начала 2025 года из Пермского края за границу отправлено 25 домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.
«Из Пермского края период с 1 января по 26 февраля 2025 года за границу уехали 25 животных. В их числе четыре кошки и 19 собак. Пермские питомцы улетели в Армению, Нидерланды, Израиль, Казахстан, Словению, Испанию, Египет, Таиланд, Сербию, Турцию и Вьетнам», — сообщается на сайте ведомства.
Для успешного перевоза своего домашнего животного в другую страну необходимо выполнить ряд условий. В Россельхознадзоре отметили, что важно обеспечить животное всеми необходимыми прививками, выбрать подходящую переноску и проконсультироваться с ветеринаром относительно приема успокоительных средств перед полетом. Также важно заранее уточнить правила перевозки животных у выбранного перевозчика, так как у разных компаний они могут отличаться.
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