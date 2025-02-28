В Челябинске назвали маршруты с самыми грязными автобусами

В Челябинске самые грязные автобусы на маршрутах № 3, 22а, 23, 30, 47, 51, 125
© Служба новостей «URA.RU»
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За грязные автобусы перевозчиков штрафуют
За грязные автобусы перевозчиков штрафуют Фото:

В Челябинске назвали маршруты, на которых работают самые грязные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

«Чистоту салонов и кузова автобусов контролируют сотрудники организатора перевозок во время выездных проверок. Чаще всего штрафы за грязь получают перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты № 3, 22а, 23, 30, 47, 51, 125», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Проверки проводятся как в рамках плана, так и при поступлении жалоб от пассажиров. В контрактах с перевозчиками говорится, что они обязаны поддерживать чистоту и наружных, и внутренних поверхностей транспорта. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы — по 1000 рублей за каждый факт нарушения. В учреждении подчеркнули, что весной проверки санитарного состояния транспорта будут усилены.

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В Челябинске назвали маршруты, на которых работают самые грязные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области». «Чистоту салонов и кузова автобусов контролируют сотрудники организатора перевозок во время выездных проверок. Чаще всего штрафы за грязь получают перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты № 3, 22а, 23, 30, 47, 51, 125», — сообщили в пресс-службе учреждения. Проверки проводятся как в рамках плана, так и при поступлении жалоб от пассажиров. В контрактах с перевозчиками говорится, что они обязаны поддерживать чистоту и наружных, и внутренних поверхностей транспорта. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы — по 1000 рублей за каждый факт нарушения. В учреждении подчеркнули, что весной проверки санитарного состояния транспорта будут усилены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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