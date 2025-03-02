В Мытищах в одном из ТЦ эвакуируют горожан из-за сообщений о стрельбе
Посетителей торгового центра «Красный кит» в Мытищах (Московской области) эвакуируют из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщают очевидцы.
«Стреляли. Мы эвакуируемся [из торгового центра]. <...> Непонятно [что происходит]», — говорят очевидцы на одном из опубликованных видео. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно новости». Подробностей о происшествии пока не сообщают.
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