В подмосковном ТЦ устроили стрельбу. Видео

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В Мытищах в одном из ТЦ эвакуируют горожан из-за сообщений о стрельбе
В Мытищах в одном из ТЦ эвакуируют горожан из-за сообщений о стрельбе Фото:

Посетителей торгового центра «Красный кит» в Мытищах (Московской области) эвакуируют из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщают очевидцы. 

«Стреляли. Мы эвакуируемся [из торгового центра]. <...> Непонятно [что происходит]», — говорят очевидцы на одном из опубликованных видео. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно новости». Подробностей о происшествии пока не сообщают. 

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Посетителей торгового центра «Красный кит» в Мытищах (Московской области) эвакуируют из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщают очевидцы.  «Стреляли. Мы эвакуируемся [из торгового центра]. <...> Непонятно [что происходит]», — говорят очевидцы на одном из опубликованных видео. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно новости». Подробностей о происшествии пока не сообщают. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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