Ельцин Центр раскрыл, как встретит свой юбилей

Ельцин Центр отметит 10-летие со дня основания скромно и без влиятельных гостей. Об этом URA.RU рассказала заместитель исполнительного директора Людмила Телень.
«Нет, [высокопоставленных гостей не ждем]. Мы не собираемся устраивать пышных торжеств. У нас будут разные программы, но все будет очень камерно», — поделилась Телень.
Ельцин Центр открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. Тогда на запуске площадки побывал президент России Владимир Путин, на тот момент председатель правительства Дмитрий Медведев (ныне замглавы Совета безопасности РФ), вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина, миллиардер Виктор Вексельберг, глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие.
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