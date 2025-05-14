Исследователь уличного искусства Алексей Шахов отказался от образа Шигирского идола в своих картах Таро по просьбе Свердловского краеведческого музея. Учреждение предупредило екатеринбуржца о возможных штрафах за использование изображения скульптуры без согласования. Рисунок решили заменить на деревянные тотемы, установленные на Уктусе, художницы Наташи Пастуховой.
«Я была удивлена историей с Шигиром. Казалось, что его упоминание в таро, посвященной уральской идентичности, всем участникам исключительно в плюс. Быть на его месте очень приятно, тем более что в Екатеринбурге есть из каких идолов выбрать», — рассказала URA.RU Пастухова.
Сам Шахов ранее говорил, что никаких претензий к музею или его сотрудникам не имеет. «Было видно, что эта ситуация — простая бюрократия и набор противоречивых законов, никакого личного желания этим заниматься у музейщиков я не увидел, поэтому мне так просто это принять», — заявил исследователь. Карты «Уральские таро» Алексей Шахов придумал для того, чтобы екатеринбуржцы могли исследовать город и уральскую идентичность.
Пришедшие на замену Шигирскому идолу тотемы художница создала для паблик-арт-программы сезона «ЧО» в 2022 году. На скульптуре изображены домашние животные.
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