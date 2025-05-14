«Русская община» ответила на слова Жоги о «перебарщивании» с мигрантами

В «Русской общине» заявили, что СМИ раздули слова Жоги о перебарщивании

14 мая 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Общественники заявили, что находятся на стороне закона независимо от национальности людей Фото: Илья Московец © URA.RU Руководитель отделения «Русской общины» в Екатеринбурге Игорь Черноскутов прокомментировал слова полпреда Артема Жоги о «перебарщивании» в методах борьбы за порядок в регионе. В разговоре с URA.RU общественник заявил, что СМИ искусственно раздули скандал. «СМИ не проанализировали ситуацию, Жога ничего плохого про „Русскую общину“ не сказал, а журналисты раздули. Он всего лишь сказал — „иногда перебарщивают“. Но примеры приведены не были. Если бы были приведены, мы бы ответили», — пояснил Черноскутов. Высказался он и по поводу упреков в национализме и якобы ненависти к мигрантам, которые иногда звучат в их адрес. «Такого мнения [о национализме в „Русской общине“] у нормального адекватного патриотичного общества нет, нет его и у нас. Такое мнение лишь у либеральных помоек. Мы никак не относимся к мигрантам, мы относимся к закону. Если закон нарушают — значит, мы против. Если не нарушают — значит, все хорошо. Мы на стороне закона. Упреки в неонацизме необоснованны», — заявил Черноскутов. Он добавил, что в «Русской общине» в целом разделяют мнение, что нет плохой нации, а есть плохие люди. «Просто, к сожалению, тяжелые преступления совершаются нерусскими людьми в основном», — сказал общественник.



Ранее Жога на встрече с редакторами свердловских СМИ поделился мнением о том, что активисты «Русской общины» «иногда перебарщивают». «Не знаю, чем они руководствуются», — сказал полпред. В некоторых изданиях эту мысль преподнесли как осуждение. При этом Жога говорил, что его в целом настораживают ресурсы, занятые борьбой с мигрантами. По мнению чиновника, они способствуют расколу общества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель отделения «Русской общины» в Екатеринбурге Игорь Черноскутов прокомментировал слова полпреда Артема Жоги о «перебарщивании» в методах борьбы за порядок в регионе. В разговоре с URA.RU общественник заявил, что СМИ искусственно раздули скандал. «СМИ не проанализировали ситуацию, Жога ничего плохого про „Русскую общину“ не сказал, а журналисты раздули. Он всего лишь сказал — „иногда перебарщивают“. Но примеры приведены не были. Если бы были приведены, мы бы ответили», — пояснил Черноскутов. Высказался он и по поводу упреков в национализме и якобы ненависти к мигрантам, которые иногда звучат в их адрес. «Такого мнения [о национализме в „Русской общине“] у нормального адекватного патриотичного общества нет, нет его и у нас. Такое мнение лишь у либеральных помоек. Мы никак не относимся к мигрантам, мы относимся к закону. Если закон нарушают — значит, мы против. Если не нарушают — значит, все хорошо. Мы на стороне закона. Упреки в неонацизме необоснованны», — заявил Черноскутов. Он добавил, что в «Русской общине» в целом разделяют мнение, что нет плохой нации, а есть плохие люди. «Просто, к сожалению, тяжелые преступления совершаются нерусскими людьми в основном», — сказал общественник. Ранее Жога на встрече с редакторами свердловских СМИ поделился мнением о том, что активисты «Русской общины» «иногда перебарщивают». «Не знаю, чем они руководствуются», — сказал полпред. В некоторых изданиях эту мысль преподнесли как осуждение. При этом Жога говорил, что его в целом настораживают ресурсы, занятые борьбой с мигрантами. По мнению чиновника, они способствуют расколу общества.