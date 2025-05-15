Более сотни детсадов отремонтируют в Екатеринбурге

Летом в Екатеринбурге отремонтируют 193 детских сада и две школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Все ремонтные работы пройдут летом
Все ремонтные работы пройдут летом Фото:

Летом в Екатеринбурге отремонтируют 193 детских сада. Информация об этом появилась на официальном портале города.

«В течение трех месяцев в детсадах планируется обновить групповые помещения, санузлы, музыкальные залы и пищеблоки, привести в порядок кровлю, входные группы и фасады зданий, а также там, где это необходимо, заменить системы холодного и горячего водоснабжения, канализационные и электрические сети», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется ремонт в начальной школе №52 — там заменят кровлю, фасад, инженерные сети и внутренние помещения. В школе №69 отремонтируют фасад, кровлю и помещения внутри. 

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Летом в Екатеринбурге отремонтируют 193 детских сада. Информация об этом появилась на официальном портале города. « В течение трех месяцев в детсадах планируется обновить групповые помещения, санузлы, музыкальные залы и пищеблоки, привести в порядок кровлю, входные группы и фасады зданий, а также там, где это необходимо, заменить системы холодного и горячего водоснабжения, канализационные и электрические сети» , — говорится в сообщении. Кроме того, планируется ремонт в начальной школе №52 — там заменят кровлю, фасад, инженерные сети и внутренние помещения. В школе №69 отремонтируют фасад, кровлю и помещения внутри. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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