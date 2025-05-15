Более сотни детсадов отремонтируют в Екатеринбурге

Летом в Екатеринбурге отремонтируют 193 детских сада. Информация об этом появилась на официальном портале города.
«В течение трех месяцев в детсадах планируется обновить групповые помещения, санузлы, музыкальные залы и пищеблоки, привести в порядок кровлю, входные группы и фасады зданий, а также там, где это необходимо, заменить системы холодного и горячего водоснабжения, канализационные и электрические сети», — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется ремонт в начальной школе №52 — там заменят кровлю, фасад, инженерные сети и внутренние помещения. В школе №69 отремонтируют фасад, кровлю и помещения внутри.
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