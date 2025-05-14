Дело о смерти трехлетнего ребенка в детском саду Лесного дошло до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти трехлетнего ребенка в детском саду «Яблонька» (город Лесной, Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия произошла 7 мая. Родители ребенка винят в случившемся воспитательницу, якобы она не предпринимала никаких действий для спасения ребенка.
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