14 мая 2025

Дело о смерти трехлетнего ребенка в детском саду Лесного дошло до Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти трехлетнего ребенка в детском саду «Яблонька» (город Лесной, Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия произошла 7 мая. Родители ребенка винят в случившемся воспитательницу, якобы она не предпринимала никаких действий для спасения ребенка. 

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти трехлетнего ребенка в детском саду «Яблонька» (город Лесной, Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия произошла 7 мая. Родители ребенка винят в случившемся воспитательницу, якобы она не предпринимала никаких действий для спасения ребенка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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