Екатеринбурженку лечили от панкреатита, а она умерла от рака: онколог объяснил, как такое могло быть

В Екатеринбурге расследуют дело о смерти пациентки, у которой не заметили рак

15 мая 2025 в 15:07 Размер текста - 17 +

Женщина прошла через многое, прежде чем был установлен истинный диагноз. К сожалению, на крайней стадии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Следственный комитет Свердловской области расследует смерть пациентки, которую в одной из частных клиник лечили от панкреатита, а у нее оказался рак желудка четвертой стадии. Когда это выяснилось, екатеринбурженка прошла курс химиотерапии, но спустя два года умерла. Еще при жизни она обвиняла в халатности врачей, проморгавших болезнь. URA.RU пообщалось со статусным онкологом и поинтересовалось, есть ли вина медиков в этой истории и как другим не оказаться в похожей ситуации. Многочисленные обследования поначалу не проясняли ситуацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Об истории Юлии М. екатеринбургские СМИ писали еще два года назад. Судя по публикациям, в августе 2022 года женщина обратилась с болями в животе в одну из частных клиник города, которая считается многопрофильным центром. Ей были проведены анализы, ФГС, УЗИ и поставлен диагноз: панкреатит с сопутствующим гастритом. Юлии назначили лечение, которое успеха не принесло: в марте 2023-го ее с приступами увозили на скорой. В другой больнице решили, что это обострение все того же панкреатита. Пациентке сделали МРТ, которое якобы показало, что все спокойно. При этом женщина продолжала страдать от сильных болей. В мае все того же 2023-го она легла в стационар по месту жительства, где ей провели повторное ФГС с биопсией. Результаты оказались шокирующими: рак желудка четвертой стадии с метастазами. Юлия рассказала о своем случае СМИ, обратилась в следственный комитет и обвинила врачей, пропустивших онкологию. Была даже начата проверка, которая постепенно заглохла. Расследование ведет СКР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Между тем Юлия прошла химиотерапию, но в марте 2025-го, спустя два года после выявленного рака, умерла. Ей было немногим больше 50 лет. После этого в свердловском СКР возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Главный онколог «Скандинавского центра здоровья» (Москва), хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков поделился с агентством мнением, усматривается ли в этой истории вина врачей. «Есть случаи молниеносного распространения болезни, но это не тот случай, потому что впервые онкология была выявлена на фоне хронических процессов, на фоне гастрита, панкреатита, пациентка динамически наблюдалась. Наверняка и биопсии какие-то брали — это обычная процедура, она выполняется в 80% случаев. Считать ли, что заболевание поздно диагностировано? Да, конечно. Если уже в момент диагностики оно достигло 4-й стадии, то это, конечно, случай запущенный и поздно выявленный. Женщину могли на начальном этапе обследовать не до конца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почему — это вопрос к документации, которую вели врачи с лета 2022 года. Информации нет, поэтому высказать суждение затруднительно», — объяснил Коржиков. По его словам, если допустить, что летом 2022 года при первичных обращениях болезнь уже была, то женщина могла быть не дообследована. «Если судить по материалам в СМИ, в марте 2023-го, то есть в начале весны, у нее все было хорошо. А в мае 2023-го, то есть в конце весны, все было плохо. Такого быть не может. Где-то что-то упущено», — считает онколог. Коржиков обратил внимание, что врачи подарили пациентке два года жизни Фото: Илья Московец © URA.RU При этом он подчеркнул, что если бы рак и выявили двумя месяцами ранее, тактика лечения и финал этой истории был бы, вероятно, один. «Опухоль оказалась малочувствительной к лечению. Но пациенткой занимались, искали причину и нашли, и подарили два года жизни, а это важно. При запущенном процессе это достичь непросто», — акцентирует внимание врач. Допускает он и такой вариант, что опухоль у Юлии могла развиться стремительно, и на момент ее первичного обращения в клинику рака не было или он был практически незаметен. «Могла ли опухоль интенсивно начать развиваться? Да, такие случаи известны, их немало. Особенно на фоне стресса, а ведь хроническая боль и беготня по врачам своеобразный стресс. Мог ли рак так быстро метастазировать? Принципиально тоже мог. Но чаще всего это процессы длительно протекающие, развиваются в течение нескольких лет», — рассуждает онколог. «Заключение, что не до конца все-таки пациентка была обследована еще в 2022 году», — пришел к выводу он. Врач призвал россиян вовремя обследоваться, даже если нет тревожных симптомов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доктор считает, что ответы на множество «почему» должны дать следователи. «Наши глубокоуважаемые следаки — ребята дотошные, вопросы задают очень умело и могут привлечь дополнительно экспертов, когда чего-то не понимают. Поэтому у них есть возможность докопаться до истины», — надеется Коржиков. Он призвал россиян не пренебрегать походами в больницы, следить за здоровьем и напомнил, что онкология молодеет. А рак даже у молодых людей — особенно желудочно-кишечного тракта — протекает быстро и бурно. «Самое главное — вовремя выявить болезнь, тогда считай, ты здоров. Нестрашных болезней не бывает, они все до единой грозят последствиями, и рак лишь одна из них. Если вовремя его найти — это большое счастье. При раках люди выживают и живут по 30-40 лет», — уверил онколог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет Свердловской области расследует смерть пациентки, которую в одной из частных клиник лечили от панкреатита, а у нее оказался рак желудка четвертой стадии. Когда это выяснилось, екатеринбурженка прошла курс химиотерапии, но спустя два года умерла. Еще при жизни она обвиняла в халатности врачей, проморгавших болезнь. URA.RU пообщалось со статусным онкологом и поинтересовалось, есть ли вина медиков в этой истории и как другим не оказаться в похожей ситуации. Об истории Юлии М. екатеринбургские СМИ писали еще два года назад. Судя по публикациям, в августе 2022 года женщина обратилась с болями в животе в одну из частных клиник города, которая считается многопрофильным центром. Ей были проведены анализы, ФГС, УЗИ и поставлен диагноз: панкреатит с сопутствующим гастритом. Юлии назначили лечение, которое успеха не принесло: в марте 2023-го ее с приступами увозили на скорой. В другой больнице решили, что это обострение все того же панкреатита. Пациентке сделали МРТ, которое якобы показало, что все спокойно. При этом женщина продолжала страдать от сильных болей. Юлия рассказала о своем случае СМИ, обратилась в следственный комитет и обвинила врачей, пропустивших онкологию. Была даже начата проверка, которая постепенно заглохла. Между тем Юлия прошла химиотерапию, но в марте 2025-го, спустя два года после выявленного рака, умерла. Ей было немногим больше 50 лет. После этого в свердловском СКР возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Главный онколог «Скандинавского центра здоровья» (Москва), хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков поделился с агентством мнением, усматривается ли в этой истории вина врачей. «Есть случаи молниеносного распространения болезни, но это не тот случай, потому что впервые онкология была выявлена на фоне хронических процессов, на фоне гастрита, панкреатита, пациентка динамически наблюдалась. Наверняка и биопсии какие-то брали — это обычная процедура, она выполняется в 80% случаев. Почему — это вопрос к документации, которую вели врачи с лета 2022 года. Информации нет, поэтому высказать суждение затруднительно», — объяснил Коржиков. По его словам, если допустить, что летом 2022 года при первичных обращениях болезнь уже была, то женщина могла быть не дообследована. При этом он подчеркнул, что если бы рак и выявили двумя месяцами ранее, тактика лечения и финал этой истории был бы, вероятно, один. «Опухоль оказалась малочувствительной к лечению. Но пациенткой занимались, искали причину и нашли, и подарили два года жизни, а это важно. При запущенном процессе это достичь непросто», — акцентирует внимание врач. Допускает он и такой вариант, что опухоль у Юлии могла развиться стремительно, и на момент ее первичного обращения в клинику рака не было или он был практически незаметен. «Могла ли опухоль интенсивно начать развиваться? Да, такие случаи известны, их немало. Особенно на фоне стресса, а ведь хроническая боль и беготня по врачам своеобразный стресс. Мог ли рак так быстро метастазировать? Принципиально тоже мог. Но чаще всего это процессы длительно протекающие, развиваются в течение нескольких лет», — рассуждает онколог. Доктор считает, что ответы на множество «почему» должны дать следователи. «Наши глубокоуважаемые следаки — ребята дотошные, вопросы задают очень умело и могут привлечь дополнительно экспертов, когда чего-то не понимают. Поэтому у них есть возможность докопаться до истины», — надеется Коржиков. Он призвал россиян не пренебрегать походами в больницы, следить за здоровьем и напомнил, что онкология молодеет. А рак даже у молодых людей — особенно желудочно-кишечного тракта — протекает быстро и бурно.