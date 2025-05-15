Екатеринбуржцам предлагают послушать мировую звезду за сотни тысяч рублей

Екатеринбуржцам предлагают съездить в Армению на концерт мировой звезды Дженнифер Лопес. Такое предложение поступило одному из читателей URA.RU.
«Есть возможность присоединиться к туру в Ереван на концерт JLO из Екатеринбурга. 2–7 августа (сам концерт 3 августа). Стоимость тура — 290 тысяч рублей на двух взрослых», — говорится в сообщении. В стоимость тура входит перелет, проживание, трансфер до отеля и обратно, билеты на шоу в сидячую зону или в фан-зону (стоячие места близко к сцене).
Шоу UP ALL NIGHT: LIVE IN 2025 пройдет на ереванском Республиканском стадионе. Мировой тур продлится с 1 июля до 3 августа.
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