Екатеринбуржцам предлагают послушать мировую звезду за сотни тысяч рублей

Концерт Дженнифер Лопес пройдет 3 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцам предлагают съездить в Армению на концерт мировой звезды Дженнифер Лопес. Такое предложение поступило одному из читателей URA.RU. «Есть возможность присоединиться к туру в Ереван на концерт JLO из Екатеринбурга. 2–7 августа (сам концерт 3 августа). Стоимость тура — 290 тысяч рублей на двух взрослых», — говорится в сообщении. В стоимость тура входит перелет, проживание, трансфер до отеля и обратно, билеты на шоу в сидячую зону или в фан-зону (стоячие места близко к сцене). Шоу UP ALL NIGHT: LIVE IN 2025 пройдет на ереванском Республиканском стадионе. Мировой тур продлится с 1 июля до 3 августа.

