Проекты, направленные на повышение доступности медицинской помощи и предупреждению хронических инфекционных заболеваний, получили высокую оценку от министра здравоохранения Михаила Мурашко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационной политики (ДИП).
«На стенде области в форуме „Здоровье нации — основа процветания России“ особое внимание привлекли гигантские модели сердца, прямой кишки и желудка. Свердловский минздрав получил более десятка предложений от других регионов о проведении профилактических акций», — говорится в пресс-релизе.
Мурашко отметил, что у региона много интересных наработок. «Надо отдать должное их многогранности и пожелать, чтобы свердловские специалисты не сбавляли темп, продолжая продвигаться вперед», — сказал министр.
Макет прямой кишки впервые появился в торговом центре Veer Mall в 2023 году. Жители несколько дней подряд в качестве профилактики могли пройти онкоскрининг.
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