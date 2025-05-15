Гигантский макет прямой кишки из Екатеринбурга высоко оценили в минздраве РФ. Фото

Проекты Свердловской области в сфере медицины отмечены на федеральном уровне
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Макет кишки можно было изучить в торговом центре Veer Mall
Макет кишки можно было изучить в торговом центре Veer Mall Фото:

Проекты, направленные на повышение доступности медицинской помощи и предупреждению хронических инфекционных заболеваний, получили высокую оценку от министра здравоохранения Михаила Мурашко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационной политики (ДИП).

«На стенде области в форуме „Здоровье нации — основа процветания России“ особое внимание привлекли гигантские модели сердца, прямой кишки и желудка. Свердловский минздрав получил более десятка предложений от других регионов о проведении профилактических акций», — говорится в пресс-релизе.

Мурашко отметил, что у региона много интересных наработок. «Надо отдать должное их многогранности и пожелать, чтобы свердловские специалисты не сбавляли темп, продолжая продвигаться вперед», — сказал министр.

Макет прямой кишки впервые появился в торговом центре Veer Mall в 2023 году. Жители несколько дней подряд в качестве профилактики могли пройти онкоскрининг. 

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Проекты, направленные на повышение доступности медицинской помощи и предупреждению хронических инфекционных заболеваний, получили высокую оценку от министра здравоохранения Михаила Мурашко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационной политики (ДИП). « На стенде области в форуме „Здоровье нации — основа процветания России“ особое внимание привлекли гигантские модели сердца, прямой кишки и желудка. Свердловский минздрав получил более десятка предложений от других регионов о проведении профилактических акций» , — говорится в пресс-релизе. Мурашко отметил, что у региона много интересных наработок. « Надо отдать должное их многогранности и пожелать, чтобы свердловские специалисты не сбавляли темп, продолжая продвигаться вперед» , — сказал министр. Макет прямой кишки впервые появился в торговом центре Veer Mall в 2023 году. Жители несколько дней подряд в качестве профилактики могли пройти онкоскрининг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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