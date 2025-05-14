В Нижнем Тагиле появится современный спортивный стадион

В Нижнем Тагиле у школы № 3 имени III Интернационала началось строительство современного стадиона. Новое пространство для школьников должно быть обустроено к концу лета, об этом заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Это очередная спортивная площадка, которая появится около школы. До конца августа пространство должно быть сделано, чтобы первого сентября ребята могли зайти», — сообщил Пинаев.
Данный спортивный стадион станет седьмым, который возведут около школьной территории. Это делается не только ради комфортных занятий физкультурой, но и для активного досуга вне школы. На спортивной территории появятся футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта и сдачи норм ГТО, прыжковая яма и детская игровая площадка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!