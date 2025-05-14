14 мая 2025

«Екатеринбург-Арену» откроют для бесплатных пробежек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробежки можно будет совершать утром и вечером
Пробежки можно будет совершать утром и вечером Фото:

Бесплатные пробежки для всех желающих станут доступными на «Екатеринбург-Арене». Об этом сообщили в социальных сетях стадиона.

«Для допуска вам потребуется оформить пропуск на нашем сайте. Оформить пропуск можно на период от одного дня до одного месяца, с началом каждого нового месяца заявку нужно обновлять», — говорится в сообщении.

Для посетителей доступны следующие часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Оба временных интервала можно выбрать.

Ранее URA.RU рассказывало, что стадион перестал быть рентабельным без поддержки государства. В 2019 году гордума поддержала решение освободить стадионы с численностью не менее 20-ти тысяч зрительских мест на трибунах от уплаты земельного налога. Тем самым «Екатеринбург-Арена» никогда эти выплаты не делала. В 2023 году был установлен срок шесть лет. В новом проекте планировалось продлить его до семи лет. Вступить в силу изменения должны были с 1 января 2025 года.

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Бесплатные пробежки для всех желающих станут доступными на « Екатеринбург-Арене» . Об этом сообщили в социальных сетях стадиона. « Для допуска вам потребуется оформить пропуск на нашем сайте. Оформить пропуск можно на период от одного дня до одного месяца, с началом каждого нового месяца заявку нужно обновлять» , — говорится в сообщении. Для посетителей доступны следующие часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Оба временных интервала можно выбрать. Ранее URA.RU рассказывало, что стадион перестал быть рентабельным без поддержки государства. В 2019 году гордума поддержала решение освободить стадионы с численностью не менее 20-ти тысяч зрительских мест на трибунах от уплаты земельного налога. Тем самым « Екатеринбург-Арена» никогда эти выплаты не делала. В 2023 году был установлен срок — шесть лет. В новом проекте планировалось продлить его до семи лет. Вступить в силу изменения должны были с 1 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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