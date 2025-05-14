«Екатеринбург-Арену» откроют для бесплатных пробежек

Бесплатные пробежки для всех желающих станут доступными на «Екатеринбург-Арене». Об этом сообщили в социальных сетях стадиона.
«Для допуска вам потребуется оформить пропуск на нашем сайте. Оформить пропуск можно на период от одного дня до одного месяца, с началом каждого нового месяца заявку нужно обновлять», — говорится в сообщении.
Для посетителей доступны следующие часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Оба временных интервала можно выбрать.
Ранее URA.RU рассказывало, что стадион перестал быть рентабельным без поддержки государства. В 2019 году гордума поддержала решение освободить стадионы с численностью не менее 20-ти тысяч зрительских мест на трибунах от уплаты земельного налога. Тем самым «Екатеринбург-Арена» никогда эти выплаты не делала. В 2023 году был установлен срок — шесть лет. В новом проекте планировалось продлить его до семи лет. Вступить в силу изменения должны были с 1 января 2025 года.
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