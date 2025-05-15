В Екатеринбурге стартовали работы, которые месяц назад требовал начать главный гаишник

В Екатеринбурге начали наносить дорожную разметку, которая стерлась после осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Работы начались спустя месяц после требования главы ГИБДД города Романа Ярыша.
«Специалисты городских служб приступили к нанесению дорожной разметки, стершейся за зимний период. На данный момент службы нанесли уже 38 тысяч квадратных метров. Суммарно за год на проезжих частях появится 268 тысяч квадратных метров линий, полос и символов, необходимых для регулирования движения», — рассказали в администрации.
Нанесут разметку в городке краской и термопластиком. Пока, из-за погодных условий, используют первый метод. Термопластик начнут наносить на самых оживленных участках дорог. Так как он более устойчив к большим потокам машин.
На заседании комиссии гордумы по безопасности, которая прошла 15 апреля 2025 года, Ярыш возмутился отсутствием разметок на улицах города, даже на «гостевых маршрутах». А ведь это помогает в снижении числа аварий до 20%. При этом дорожные службы на тот момент уже были готовы к работам. Но мешала погода. Тогда замдиректора департамента транспорта мэрии Сергей Яскевич отметил, что асфальт для нанесения краски должен прогреться до +5 градусов и до +10 — для пластика. Начать работы обещали после 20 апреля.
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