На железнодорожном вокзале Екатеринбурга по горячим следам задержали жителя Пермского края, подозреваемого в краже сумки с двумя миллионами рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МВД по УрФО. Потерпевший планировал потратить деньги на покупку автомобиля.
«Положив сумку на движущуюся ленту, мужчина не обнаружил ее на выходе из прибора, предположив, что ранец взял кто-то из посетителей вокзала», — рассказали в ведомстве. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер и установили, что мужчина, проходивший перед потерпевшим, забрал с ленты свой рюкзак и чужую сумку.
Затем он с вещами отправился на перрон и в туалет, где и обнаружил, что чужой рюкзак набит пачками денег. Мужчина принял решение оставить сумку возле умывальника и вернуться за ней позже. Он не смог объяснить мотив своего поступка, ограничившись кратким: «Бес попутал!». Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он не был судим, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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