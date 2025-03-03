Песков: Зеленский не желает воспринимать реальное положение вещей

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Песков отметил, что Зеленский не воспринимает реальное положение дел
Песков отметил, что Зеленский не воспринимает реальное положение дел Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет воспринимать реальное положение дел в мире, заявляя, что не намерен отказываться от каких-либо территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Кремль воспринимает] как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле. Тоже [президент РФ Владимир] Путин говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, с тех пор за два с половиной года ситуацию на земле изменилась. Только слепой не может это видеть, и глухой не слышать», — подчеркнул представитель Кремля в ходе конференц-колла с журналистами. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет подписывать соглашение о прекращении боевых действий, если это будет связано с потерей территорий. Он отметил, что урегулирование конфликта обязано соответствовать интересам Киева. В ином случае, по словам Зеленского, это станет только отсрочкой проблемы.

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Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет воспринимать реальное положение дел в мире, заявляя, что не намерен отказываться от каких-либо территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «[Кремль воспринимает] как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле. Тоже [президент РФ Владимир] Путин говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, с тех пор за два с половиной года ситуацию на земле изменилась. Только слепой не может это видеть, и глухой не слышать», — подчеркнул представитель Кремля в ходе конференц-колла с журналистами.  Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет подписывать соглашение о прекращении боевых действий, если это будет связано с потерей территорий. Он отметил, что урегулирование конфликта обязано соответствовать интересам Киева. В ином случае, по словам Зеленского, это станет только отсрочкой проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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