Песков: Зеленский не желает воспринимать реальное положение вещей

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет воспринимать реальное положение дел в мире, заявляя, что не намерен отказываться от каких-либо территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«[Кремль воспринимает] как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле. Тоже [президент РФ Владимир] Путин говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, с тех пор за два с половиной года ситуацию на земле изменилась. Только слепой не может это видеть, и глухой не слышать», — подчеркнул представитель Кремля в ходе конференц-колла с журналистами.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет подписывать соглашение о прекращении боевых действий, если это будет связано с потерей территорий. Он отметил, что урегулирование конфликта обязано соответствовать интересам Киева. В ином случае, по словам Зеленского, это станет только отсрочкой проблемы.
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