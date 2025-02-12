Число закрытых на карантин классов в школах Екатеринбурга выросло в разы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, учебный класс, гимназия, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, перемена, дистанционное обучение, лицей, отмена занятий
На дистант вывели более 170 учеников Фото:

В школах Екатеринбурга за последнюю неделю число классов, закрытых на карантин, увеличилось с семи до 18-ти. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 612 детей, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии.

Согласно статистике, в сравнении с прошлым понедельником на карантин закрыты 50 (+16) групп в 42 (+13) детсадах — там болеет 441 (+105) воспитанников. В девяти (+6) школах на дистанционном обучении 18 (+11) классов, в них болеет 171 (+119) ученик.

За тот же период в Свердловской области выявили 33 тысячи случаев ОРВИ, что, по данным Роспотребнадзора, выше уровня предыдущей недели на 14,1%. Среди заболевших 60,1% составляют дети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Екатеринбурга за последнюю неделю число классов, закрытых на карантин, увеличилось с семи до 18-ти. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 612 детей, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии. Согласно статистике, в сравнении с прошлым понедельником на карантин закрыты 50 (+16) групп в 42 (+13) детсадах — там болеет 441 (+105) воспитанников. В девяти (+6) школах на дистанционном обучении 18 (+11) классов, в них болеет 171 (+119) ученик. За тот же период в Свердловской области выявили 33 тысячи случаев ОРВИ, что, по данным Роспотребнадзора, выше уровня предыдущей недели на 14,1%. Среди заболевших 60,1% составляют дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...