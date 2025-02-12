Число закрытых на карантин классов в школах Екатеринбурга выросло в разы

12 февраля 2025 в 19:43 Размер текста - 17 +

На дистант вывели более 170 учеников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школах Екатеринбурга за последнюю неделю число классов, закрытых на карантин, увеличилось с семи до 18-ти. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 612 детей, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии. Согласно статистике, в сравнении с прошлым понедельником на карантин закрыты 50 (+16) групп в 42 (+13) детсадах — там болеет 441 (+105) воспитанников. В девяти (+6) школах на дистанционном обучении 18 (+11) классов, в них болеет 171 (+119) ученик. За тот же период в Свердловской области выявили 33 тысячи случаев ОРВИ, что, по данным Роспотребнадзора, выше уровня предыдущей недели на 14,1%. Среди заболевших 60,1% составляют дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Екатеринбурга за последнюю неделю число классов, закрытых на карантин, увеличилось с семи до 18-ти. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 612 детей, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии. Согласно статистике, в сравнении с прошлым понедельником на карантин закрыты 50 (+16) групп в 42 (+13) детсадах — там болеет 441 (+105) воспитанников. В девяти (+6) школах на дистанционном обучении 18 (+11) классов, в них болеет 171 (+119) ученик. За тот же период в Свердловской области выявили 33 тысячи случаев ОРВИ, что, по данным Роспотребнадзора, выше уровня предыдущей недели на 14,1%. Среди заболевших 60,1% составляют дети.