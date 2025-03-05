Белый дом назвал условие, при котором возобновит военную помощь Украине

Возобновление военной помощи Украине от США возможно после успешных переговоров между странами. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент внимательно [президент США Дональд Трамп] рассмотрит прекращение этой паузы», — отметил Уолтц в интервью изданию Fox News. По его словам, ключевым аспектом для возобновления помощи является достижение прогресса в переговорах, которые должны способствовать укреплению доверия между США и Украиной.
Соединенные Штаты приняли решение приостановить военную помощь Украине. Это решение властей Вашингтона распространяется на всю военную технику, которая еще не прибыла в страну, включая оружие, которое уже находится в пути, и те образцы, которые находятся на стадии отправки из Польши. Кроме того, было прекращено сотрудничество в области обмена разведывательной информацией между странами.
Такое решение стало результатом публичной конфронтации, произошедшей между Трампом и украинским главой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В ходе этой встречи Зеленский выразил готовность к перемирию, однако только при условии получения от США гарантий безопасности. В ответ Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнули Зеленского в неблагодарности по отношению к Соединенным Штатам и заявили о том, что он не проявляет должной готовности к установлению мира.
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