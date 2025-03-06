Рубио появился перед публикой с крестом на лбу: что это значит

Священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин объяснил значение креста на лбу госсекретаря США Марко Рубио. По словам священника, наличие креста символизирует начало Великого поста по католической традиции, который традиционно начинается в среду и включает обряд покаяния.
«Это начало Великого поста в католической церкви. Он начинается в среду. И тогда совершается обряд покаяния. Он выражается посыпанием головы пеплом — или пеплом начертается крест на челе, на лбу. В знак покаяния и в память о том, что мы прах и в прах обратимся», — рассказал Дорогин в диалоге с РТ.
Он также отметил, что покаяние в католической традиции направлено не только к Богу, но и к людям, а также к самому себе. «Мы ведь согрешаем не только перед Богом, но и перед людьми. Перед собой мы тоже согрешаем. Мы должны отвращаться от любого греха», — подчеркнул он.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио описал конфликт на Украине как прокси-войну между Штатами и Россией. Он подчеркнул, что данное противостояние представляет собой столкновение двух ядерных держав. Он также заявил, что украинский конфликт должен быть завершен.
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