Рубио появился перед публикой с крестом на лбу: что это значит

Священник Дорогин: крест на лбу Рубио означает обряд покаяния
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Рубио соблюдает Великий пост в католической церкви
Рубио соблюдает Великий пост в католической церкви Фото:

Священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин объяснил значение креста на лбу госсекретаря США Марко Рубио. По словам священника, наличие креста символизирует начало Великого поста по католической традиции, который традиционно начинается в среду и включает обряд покаяния.

«Это начало Великого поста в католической церкви. Он начинается в среду. И тогда совершается обряд покаяния. Он выражается посыпанием головы пеплом — или пеплом начертается крест на челе, на лбу. В знак покаяния и в память о том, что мы прах и в прах обратимся», — рассказал Дорогин в диалоге с РТ.

Он также отметил, что покаяние в католической традиции направлено не только к Богу, но и к людям, а также к самому себе. «Мы ведь согрешаем не только перед Богом, но и перед людьми. Перед собой мы тоже согрешаем. Мы должны отвращаться от любого греха», — подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио описал конфликт на Украине как прокси-войну между Штатами и Россией. Он подчеркнул, что данное противостояние представляет собой столкновение двух ядерных держав. Он также заявил, что украинский конфликт должен быть завершен.

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Священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин объяснил значение креста на лбу госсекретаря США Марко Рубио. По словам священника, наличие креста символизирует начало Великого поста по католической традиции, который традиционно начинается в среду и включает обряд покаяния. «Это начало Великого поста в католической церкви. Он начинается в среду. И тогда совершается обряд покаяния. Он выражается посыпанием головы пеплом — или пеплом начертается крест на челе, на лбу. В знак покаяния и в память о том, что мы прах и в прах обратимся», — рассказал Дорогин в диалоге с РТ. Он также отметил, что покаяние в католической традиции направлено не только к Богу, но и к людям, а также к самому себе. «Мы ведь согрешаем не только перед Богом, но и перед людьми. Перед собой мы тоже согрешаем. Мы должны отвращаться от любого греха», — подчеркнул он. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио описал конфликт на Украине как прокси-войну между Штатами и Россией. Он подчеркнул, что данное противостояние представляет собой столкновение двух ядерных держав. Он также заявил, что украинский конфликт должен быть завершен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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