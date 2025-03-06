В Златоусте Челябинской области рядом с лыжно-биатлонным комплексом имени Светланы Ишмуратовой строят гостиницу. Первый корпус на 200 мест будет возведен уже к лету 2025 года, сообщил на пресс-конференции, посвященной старту Кубка России по биатлону, мэр Златоуста Олег Решетников.
«Рядом с местом проведения Кубка возводится гостиница, состоящая из трех корпусов. Летом застройщик обещает возвести первый корпус. Всего в гостинице будет 600 мест», — сообщил Решетников. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Как отметил Решетников, активное строительство отелей и гостиниц в городе ведется, потому что их не хватает на всех зрителей и спортсменов, которые приезжают на соревнования. Строительство гостиницы в лыжно-биатлонном комплексе имени Ишмуратовой началось в прошлом году, всего возведут три гостевых домика. В них могут проживать как сами спортсмены, спортивные семьи, так и дружеские компании.
Кубок России по биатлону пройдет в Златоусте с 7 по 9 марта. Билеты полностью раскупили за несколько дней до соревнований. «Голос биатлона» Дмитрий Губерниев уже прибыл в Златоуст, в последний день соревнований спортивный комментатор устроит фанвстречу.
На время соревнований по городу запустят бесплатные автобусы, которые будут курсировать от двух остановок до биатлонного комплекса. На самой площадке увеличили количество парковочных мест и установили обогреваемые павильоны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!