Златоуст поспорит за проведение большего числа биатлонных соревнований

Лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте Челябинской области стал одной из первых площадок, которая готова к участию в конкурсах на проведение самых престижных биатлонных соревнований российского и международного уровня. Как сообщил директор Союза биатлонистов России Александр Пак, город уже «плотно вошел» в календарь российских соревнований, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной Кубку России по биатлону.
«Вынашиваем идею, чтобы комплексы конкурировали за проведение соревнований. Златоуст — один из первых, кто готов участвовать в таком конкурсе. Мы составили планы проведения соревнований и ваш город плотно вошел в календарь», — передает слова Пака корреспондент URA.RU.
В 2024 году на базе комплекса имени Ишмуратовой была проведена Спартакиада по биатлону. В 2025 году с 7 по 9 марта там пройдет финал Кубка России по биатлону. URA.RU собрало для зрителей всю важную информацию в памятке.
Комментировать гонки будет «голос биатлона» Дмитрий Губерниев, который прибыл накануне в Златоуст. Вечером 9 марта комментатор проведет фанвстречу.
Билеты полностью раскупили за несколько дней до начала гонок. Как заявил министр спорта региона Владимир Иванов, для желающих выделят билеты на гоночную трассу. Кроме того, до комплекса будет курсировать бесплатный общественный транспорт, а зрителям раздадут бесплатную сувенирную продукцию.
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