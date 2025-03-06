В Свердловской области упали цены на мясо, птицу и колбасу

В Свердловской области с 24 февраля по 3 марта подешевели баранина, свинина, курица и колбаса. Также стали дешевле колбасы и сосиски. Свежую аналитику опубликовал Свердловскстат.
Так, килограмм баранины стал стоить 822,82 рубля в среднем вместо 826,78 рубля. За неделю цена снизилась на 0,47%. Свинина стала стоить 382,75 рубля в среднем (-0,07%), курица подешевела до 213,58 рубля в среднем (-0,77%). Сильнее всего упала стоимость вареной колбасы. Килограмм можно купить за 556,97 рубля в среднем (-2,63%). Сосиски стали дешевле на 0,71% — в среднем килограмм может обойтись в 382,75 рубля.
За неделю подорожала говядина. К началу марта ее средняя цена достигла 662,26 рубля за килограмм. Колбаса полукопченая подорожала на 0,39% — до 716,08 рубля в среднем. Детские мясные консервы стали стоить 1132,87 рубля за килограмм в среднем (+0,30%).
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