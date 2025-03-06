Губернатор Куйвашев раздал путинские награды выдающимся свердловчанкам

06 марта 2025 в 21:27 Размер текста - 17 +

Анастасия Лукичева участвует в реализации множества социальных инициатив Фото предоставлено участниками церемонии Губернатор Евгений Куйвашев в преддверии 8 Марта вручил госнаграды свердловчанкам, которых ранее отметил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла 6 марта в резиденции главы региона, рассказали в областном департаменте информполитики (ДИП). «Вас объединяет высочайший творческий потенциал, энергичность и деятельность, ответственность и добросовестность, жизнелюбие и желание менять мир к лучшему, делать его более добрым, справедливым и безопасным для всех. У вас точно не 24 часа в сутках, а все 100. Иначе как объяснить, что вы ежедневно справляетесь с десятками неотложных дел, решаете тысячу самых разных вопросов и профессиональных задач. При этом вы остаетесь прекрасными, нежными и любящими женами и матерями, хранительницами домашнего очага», — отметил Куйвашев. С речью выступала и спикер заксо Людмила Бабушкина. На сцену за наградами от Путина выходили завотделением областной больницы Татьяна Константинова (Путин присвоил ей звание «Заслуженного врача РФ»), председатель свердловского отделения «Союза женщин России» Ирина Чемезова (благодарственное письмо президента) и замгендиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени). Занимая прогосударственную позицию и поддерживая президента, она участвовала (и участвует) в реализации огромного количества социальных инициатив, помогающих свердловчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам и участникам боевых действий (включая СВО). Причем Лукичева не только собирает гумпомощь для военных в зоне российской спецоперации на Украине, но и сама регулярно выезжает на передовую. Еще она активно продвигает патриотизм и спорт среди молодежи, всячески поддерживает различные волонтерские движения. Указ о награждении Лукичевой Путин подписал в октябре 2024-го. Тем же документом он отметил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директора ДИП Юлию Хусаинову и главу областного департамента внутренней политики Наталью Гурченок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев в преддверии 8 Марта вручил госнаграды свердловчанкам, которых ранее отметил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла 6 марта в резиденции главы региона, рассказали в областном департаменте информполитики (ДИП). «Вас объединяет высочайший творческий потенциал, энергичность и деятельность, ответственность и добросовестность, жизнелюбие и желание менять мир к лучшему, делать его более добрым, справедливым и безопасным для всех. У вас точно не 24 часа в сутках, а все 100. Иначе как объяснить, что вы ежедневно справляетесь с десятками неотложных дел, решаете тысячу самых разных вопросов и профессиональных задач. При этом вы остаетесь прекрасными, нежными и любящими женами и матерями, хранительницами домашнего очага», — отметил Куйвашев. С речью выступала и спикер заксо Людмила Бабушкина. На сцену за наградами от Путина выходили завотделением областной больницы Татьяна Константинова (Путин присвоил ей звание «Заслуженного врача РФ»), председатель свердловского отделения «Союза женщин России» Ирина Чемезова (благодарственное письмо президента) и замгендиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени). Занимая прогосударственную позицию и поддерживая президента, она участвовала (и участвует) в реализации огромного количества социальных инициатив, помогающих свердловчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам и участникам боевых действий (включая СВО). Причем Лукичева не только собирает гумпомощь для военных в зоне российской спецоперации на Украине, но и сама регулярно выезжает на передовую. Еще она активно продвигает патриотизм и спорт среди молодежи, всячески поддерживает различные волонтерские движения. Указ о награждении Лукичевой Путин подписал в октябре 2024-го. Тем же документом он отметил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директора ДИП Юлию Хусаинову и главу областного департамента внутренней политики Наталью Гурченок.