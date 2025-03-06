06 марта 2025

В Перми Елены и Ольги чаще всего занимаются благотворительностью

Фонд «Дедморозим»: Елены и Ольги чаще всех жертвуют на благотворительность
© Служба новостей «URA.RU»
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У благотворительности женская рука
У благотворительности женская рука Фото:

Женщины чаще мужчин участвуют в различных благотворительных акциях. Команда пермского фонда «Дедморозим» накануне 8 Марта выяснила, как зовут главных жертвователей.

«Накануне 8 Марта мы решили напомнить о роли женщин в совершении чудес, а также назвать самые популярные имена среди жертвователей. Проанализировав базу за весь период существования „Дедморозим“ выяснили, что среди женщин лидируют Елены, Ольги, Натальи, Екатерины, Татьяны», — рассказала руководитель отдела пропаганды чудес фонда Кристина Быстрик.

Среди мужчин в списке благотворителей чаще встречаются Александры, Андреи, Сергей, Дмитрии и Алексеи. Вообще по данным ВЦИОМ, 77% женщин имеют опыт благотворительности. Среди мужчин таких 68%.

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Женщины чаще мужчин участвуют в различных благотворительных акциях. Команда пермского фонда «Дедморозим» накануне 8 Марта выяснила, как зовут главных жертвователей. «Накануне 8 Марта мы решили напомнить о роли женщин в совершении чудес, а также назвать самые популярные имена среди жертвователей. Проанализировав базу за весь период существования „Дедморозим“ выяснили, что среди женщин лидируют Елены, Ольги, Натальи, Екатерины, Татьяны», — рассказала руководитель отдела пропаганды чудес фонда Кристина Быстрик. Среди мужчин в списке благотворителей чаще встречаются Александры, Андреи, Сергей, Дмитрии и Алексеи. Вообще по данным ВЦИОМ, 77% женщин имеют опыт благотворительности. Среди мужчин таких 68%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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