Женщины чаще мужчин участвуют в различных благотворительных акциях. Команда пермского фонда «Дедморозим» накануне 8 Марта выяснила, как зовут главных жертвователей.
«Накануне 8 Марта мы решили напомнить о роли женщин в совершении чудес, а также назвать самые популярные имена среди жертвователей. Проанализировав базу за весь период существования „Дедморозим“ выяснили, что среди женщин лидируют Елены, Ольги, Натальи, Екатерины, Татьяны», — рассказала руководитель отдела пропаганды чудес фонда Кристина Быстрик.
Среди мужчин в списке благотворителей чаще встречаются Александры, Андреи, Сергей, Дмитрии и Алексеи. Вообще по данным ВЦИОМ, 77% женщин имеют опыт благотворительности. Среди мужчин таких 68%.
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