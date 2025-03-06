Гаишники предупредили о серьезной опасности на свердловских дорогах

На дорогах Свердловской области 7 марта образовался сильный гололед. В связи с этим инспекторы Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть в период непогоды, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Гололед значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций, особенно при нарушении скоростного режима и недостаточной дистанции между автомобилями. Водителям необходимо выбирать скорость, соответствующую текущим метеоусловиям, и строго соблюдать дистанцию», — пояснили там, предупредив пешеходов об увеличении тормозного пути машин.
Накануне регион накрыл снегопад. Гаишники рекомендовали автомобилистам снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия, а также избегать резких маневров и торможений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!