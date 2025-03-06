06 марта 2025

Гаишники предупредили о серьезной опасности на свердловских дорогах

Свердловская ГАИ призвала водителей к бдительности из-за гололедицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, автодорога м5
Инспекторы обратились к водителям и пешеходам Фото:

На дорогах Свердловской области 7 марта образовался сильный гололед. В связи с этим инспекторы Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть в период непогоды, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Гололед значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций, особенно при нарушении скоростного режима и недостаточной дистанции между автомобилями. Водителям необходимо выбирать скорость, соответствующую текущим метеоусловиям, и строго соблюдать дистанцию», — пояснили там, предупредив пешеходов об увеличении тормозного пути машин.

Накануне регион накрыл снегопад. Гаишники рекомендовали автомобилистам снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия, а также избегать резких маневров и торможений.

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На дорогах Свердловской области 7 марта образовался сильный гололед. В связи с этим инспекторы Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть в период непогоды, рассказали в пресс-службе ведомства. «Гололед значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций, особенно при нарушении скоростного режима и недостаточной дистанции между автомобилями. Водителям необходимо выбирать скорость, соответствующую текущим метеоусловиям, и строго соблюдать дистанцию», — пояснили там, предупредив пешеходов об увеличении тормозного пути машин. Накануне регион накрыл снегопад. Гаишники рекомендовали автомобилистам снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия, а также избегать резких маневров и торможений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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